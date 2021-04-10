DİB-MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DİB-MBSTS sınav sonuç tarihini ÖSYM duyurdu
DİB-MBSTS sınav sonuç tarihi şimdiden adayların gündemine geldi. 24 Şubat-4 Mart 2021 tarihleri arasında başvuruları alınan ve ÖSYM tarafından 10 Nisan Cumartesi günü organize edilecek olan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'nın (DİB-MBSTS)ardından soru ve cevapları yayınlanacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise değerlendirme işlemi sonrası ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile sorgulamaya açılacak. Gözler şimdi DİB-MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtında. İşte, 2021 DİB-MBSTS sınav sonuç tarihi ile ilgili bilgiler.
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2021-DİB-MBSTS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınavın sonuçlarını bekleyen adayların odaklandığı konulardan oldu. Binlerce adayın katılımı ile gerçekleşen Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'nda (2021-DİB-MBSTS) 90 dakika süre verilecek. DİB-MBSTS sınavının sonuçları ÖSYM takvimine göre 05.05.2021 tarihinde erişime açılacak. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar sorgulamalarını gerçekleştirecek.
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SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
ÖSYM'nin 2021 sınav takvimine göre, 2021-DİB-MBSTS sınavının sonuçları 5 Mayıs tarihinde erişime açılacak.
Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar, sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sonuç bilgisinde doğru/yanlış cevap sayıları ve adayın aldığı puan belirtilecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
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Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) ÖSYM tarafından belirlenen ücreti yatırdıklarını gösteren dekont ile birlikte; sınav sorularına itirazlarda ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde (Sınav tarihinden bir gün sonra başlamak üzere her bir dilekçede sadece bir soruya yapılan itiraz belirtilmeli ve soru başına gerekli ücretin yatırıldığını gösterir banka dekontu dilekçeye eklenmelidir.)
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ÖSYM tarafından belirlenen ücreti yatırdıklarını gösteren dekont ile birlikte ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar.