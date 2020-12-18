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HaberlerTeknoloji HaberleriDiablo Immortal resmen geliyor: İşte ilk görüntüler
GeriTeknoloji Diablo Immortal resmen geliyor: İşte ilk görüntüler
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Hürriyet
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Teknoloji
Haber Giriş: 18 Aralık 2020 - 09:30 | 

Diablo Immortal resmen geliyor: İşte ilk görüntüler

Blizzard'ın uzun yıllara dayanan popüler oyun serisi Diablo, şimdi de mobil cihazlara geliyor. Diablo Immortal ismiyle gelen oyunun detayları ve görüntüleri ortaya çıktı.

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1
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Blizzard bir yandan Diablo IV için son hazırlıklarını yaparken, diğer yandan da mobil cihazlara gelecek Diablo Immortal için geri sayıyor. Oyun, bugün itibariyle kapalı alfa sürecine girdi.

2
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Sanctuary'yi daha önce hiç görmediğiniz bir şekilde görme zamanı geldi. Diablo Immortal'ın sınırlı teknik alfasında cehennemin kapıları ardına kadar açılıyor, ancak şimdilik sınırlı sayıda kişiye...

3DÜNYA
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DÜNYA

Diablo Immortal, Diablo II ve Diablo III'ün hikâyeleri arasında bir köprü görevi görüyor.

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Sanctuary'yi karış karış dolaşarak Tyrael'in yok etmeye çalıştığı Dünyataşı parçalarını bulacaksınız.

5
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Wortham'dan başkent Westmarch'a kadar alfadaki altı farklı bölgeyi keşfedeceksiniz.

6
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Zindanlar hem ganimet ve bilgi toplamak hem de ana hikâyede ilerlemek için çok önemli. Bunları hem tek başınıza hem de grubunuzla tamamlamanız mümkün.

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Kadim Boyutlar ve Zorlu Boyutlar da daha fazla çeşitlilik ve ödül sunuyor.

8KAHRAMAN
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KAHRAMAN

Teknik alfa dört oynanabilir sınıfı içeriyor:

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BÜYÜCÜ: Düşmanlarınızı yok etmek için büyünün yıkıcı gücünü kullanacaksınız.

BARBAR: Savaşın tam ortasına vahşice hücum ederek düşmanlarınızı yok edeceksiniz.

KEŞİŞ: Dövüş sanatları ve kadim mistisizmin yardımıyla düşmanlarınızı ortadan kaldıracaksınız.

İBLİS AVCISI: Akrobatik ölüm dansınızla yolunuza çıkan herkesi yok edeceksiniz.

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Her sınıf iki temel saldırıya ve bir yetenek setine sahip. Bunlardan bazıları eski Diablo oyuncularına tanıdık gelecek, bazılarıysa tamamen yeni.

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Ayrıca temel saldırılarla doldurulabilen ultiler, kısa süreli ama büyük bir güç sağlıyor.

12GANİMETLER
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GANİMETLER

Tüm eşyaları kendiniz buluyorsunuz ve onları takas etmeniz mümkün değil.

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Hem görselleri hem de yetenekleri değiştiren etkilere sahip altı birincil eşya yuvası ve diziliminizi ayarlamanıza ve kişiselleştirmenize olanak tanıyan altı ikincil eşya yuvası bulunuyor.

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Tılsımlar tüm sınıflara eşsiz yetenek seviyesi ilaveleri sağlıyor.

Mücevher ve Efsanevi Mücevherler, dizilimlerinizi kişiselleştirmek için daha fazla fırsat sunuyor.

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