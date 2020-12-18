Diablo Immortal resmen geliyor: İşte ilk görüntüler

Blizzard bir yandan Diablo IV için son hazırlıklarını yaparken, diğer yandan da mobil cihazlara gelecek Diablo Immortal için geri sayıyor. Oyun, bugün itibariyle kapalı alfa sürecine girdi.Sanctuary'yi daha önce hiç görmediğiniz bir şekilde görme zamanı geldi. Diablo Immortal'ın sınırlı teknik alfasında cehennemin kapıları ardına kadar açılıyor, ancak şimdilik sınırlı sayıda kişiye...Diablo Immortal, Diablo II ve Diablo III'ün hikâyeleri arasında bir köprü görevi görüyor.Sanctuary'yi karış karış dolaşarak Tyrael'in yok etmeye çalıştığı Dünyataşı parçalarını bulacaksınız.Wortham'dan başkent Westmarch'a kadar alfadaki altı farklı bölgeyi keşfedeceksiniz.Zindanlar hem ganimet ve bilgi toplamak hem de ana hikâyede ilerlemek için çok önemli. Bunları hem tek başınıza hem de grubunuzla tamamlamanız mümkün.Kadim Boyutlar ve Zorlu Boyutlar da daha fazla çeşitlilik ve ödül sunuyor.Teknik alfa dört oynanabilir sınıfı içeriyor:BÜYÜCÜ: Düşmanlarınızı yok etmek için büyünün yıkıcı gücünü kullanacaksınız. BARBAR: Savaşın tam ortasına vahşice hücum ederek düşmanlarınızı yok edeceksiniz.KEŞİŞ: Dövüş sanatları ve kadim mistisizmin yardımıyla düşmanlarınızı ortadan kaldıracaksınız.İBLİS AVCISI: Akrobatik ölüm dansınızla yolunuza çıkan herkesi yok edeceksiniz.Her sınıf iki temel saldırıya ve bir yetenek setine sahip. Bunlardan bazıları eski Diablo oyuncularına tanıdık gelecek, bazılarıysa tamamen yeni.Ayrıca temel saldırılarla doldurulabilen ultiler, kısa süreli ama büyük bir güç sağlıyor.Tüm eşyaları kendiniz buluyorsunuz ve onları takas etmeniz mümkün değil. Hem görselleri hem de yetenekleri değiştiren etkilere sahip altı birincil eşya yuvası ve diziliminizi ayarlamanıza ve kişiselleştirmenize olanak tanıyan altı ikincil eşya yuvası bulunuyor.Tılsımlar tüm sınıflara eşsiz yetenek seviyesi ilaveleri sağlıyor. Mücevher ve Efsanevi Mücevherler, dizilimlerinizi kişiselleştirmek için daha fazla fırsat sunuyor.