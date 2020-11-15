DHBT başvurusu ne zaman saat kaçta bitecek? 2020 KPSS DHBT başvurusu için son tarih! İşte osym. gov.tr başvuru ekranı

2020 DHBT sınavı başvuruları son dakika gelişmeler ile adaylar tarafından takip ediliyor. 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak olan söz konusu sınavın başvuru işlemleri ÖSYM takvimine göre, 16 Kasım 2020 tarihinde saat 23:59'da sona erecek. DHBT sınav ücreti ödeme için son gün ise 17 Kasım olarak duyuruldu. Başvuru işlemleri AİS ekranından T.C kimlik numarası ve aday şifresi ile gerçekleşecek. İşte, detaylar.