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Hürriyet
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Eğitim
Haber Giriş: 15 Kasım 2020 - 20:12 | 

DHBT başvurusu ne zaman saat kaçta bitecek? 2020 KPSS DHBT başvurusu için son tarih! İşte osym. gov.tr başvuru ekranı

2020 DHBT başvuru tarihinde son güne girildi. ÖSYM tarafından 6 Kasım tarihinde alınmaya başlanan 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) başvuruları ÖSYM'nin AİS ekranı ais.osym.gov.tr üzerinden tamamlanacak. Sınav ücreti ÖSYM’nin yayınladığı KPSS başvuru kılavuzunda yer alan bankalara internet üzerinden ya da bankaya gidilerek yapılacak. Sınava başvuruda HES kodu bilgisi istenecek. Peki, 2020 DHBT başvurusu ne zaman bitecek? İşte, KPSS DHBT başvuru ekranı ve başvuru tarihiyle ilgili ayrıntılı bilgiler.

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2020 DHBT sınavı başvuruları son dakika gelişmeler ile adaylar tarafından takip ediliyor. 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak olan söz konusu sınavın başvuru işlemleri ÖSYM takvimine göre, 16 Kasım 2020 tarihinde saat 23:59'da sona erecek. DHBT sınav ücreti ödeme için son gün ise 17 Kasım olarak duyuruldu. Başvuru işlemleri AİS ekranından T.C kimlik numarası ve aday şifresi ile gerçekleşecek. İşte, detaylar.

2DHBT BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK
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DHBT BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta düzenlenecek.Başvurular 6-16 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru tarihi 24 Kasım 2020 olacak.

Sonuçlar 27 Ocak 2021 tarihinde adayların erişimine açılacak. Sınav 60 dakika sürecektir

DHBT’ye katılacak adayların ilgili öğrenim düzeyinde KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılmaları zorunlu olduğundan lisans düzeyinde DHBT’ye katılacak adayların KPSS başvuru tarihlerinde KPSS Lisans başvurularını; DHBT’ye ortaöğretim veya ön lisans düzeyinde katılacaklar adayların ise KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvuru tarihlerinde KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvurularını yapmaları zorunludur. Bu tarihler dışında başvuru alınmayacaktır.

3BAŞVURULAR NASIL YAPILIR
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BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-KPSS Kılavuzlarında yer almaktadır.

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Sınav ücreti, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı/oturum bilgilerini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

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Sınav ücreti ödeme işlemleri başvuru süresi içinde ve başvuru süresi bittikten sonraki ilk iş gününde, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasından “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59’da sona erecektir.

ÖSYM DHBT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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