DGS tercihleri ne zaman yapılacak? Tercih ve kontenjan kılavuzu yayınlandı mı? Son bilgiler...

2021 DGS tercihleri için gözler ÖSYM'den yapılacak son dakika açıklamaya çevrildi. 11 Temmuz'da yapılan ve sonuçları 11 Ağustos 2021 tarihinde ilan edilen DGS sınavının tercihleri ÖSYM tarafından başlayacak. Adaylar; tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenecekler. Tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanacak olan adaylar yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre yazacaklar. Ancak DGS tercihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.