DGS tercihleri ne zaman? 2021 DGS ek tercih ve yerleştirme kılavuzu için gözler ÖSYM'de
DGS ek tercih tarihleri için gözler artık ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. DGS tercih sonuçlarının açıklanması ile tamamlanan kayıt süreci ile beraber, herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleşemeyen 2 yıllık öğrenciler DGS ek yerleştirme tarihlerine kilitlendi. 4 yıllık üniversitelerde boşta kalan kontenjanlar ile DGS ikinci tercih işlemleri başlayacak. ÖSYM DGS ek yerleştirme kılavuzunda bu kontenjanlara yer verecek. Peki, DGS tercihleri ne zaman? İşte, 2021 DGS ek tercih tarihler hakkında bilgiler.
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2021 DGS ek tercihleri ne zaman sorusu, gündemde yer almaya devam ediyor. DGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtları 24 Eylül'de sona erdi. Geçtiğimiz yıl DGS tercih sonuçları 7 Ekim’de açıklanmış, ek tercihler 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri aralığında alınmıştı. Tüm gözler şimdi bu yıl yapılacak DGS ek tercih işlemlerinde. Ancak ÖSYM DGS ek tercih tarihlerini henüz duyurmadı.
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,DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl DGS tercih sonuçları 7 Ekim’de açıklanmış, ek tercihler 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri aralığında alınmıştı.
DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2021-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.
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2021-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2021-DGS’ye girmiş ve 2021-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.
Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.
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Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
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Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (25,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.