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Hürriyet
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Haber Giriş: 03 Ekim 2020 - 23:40 | 

DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den açıklama bekleniyor!

2020 DGS tercih işlemlerini tamamlayan binlerce aday, kendilerini lisans öğrencisi yapacak tercih sonuçlarına odaklandı. ÖSYM'nin yapacağı değerlendirme işleminin ardından tercih sonuçlarının adayların erişimine açılması bekleniyor. Peki, 2020 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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'DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?' sorusu, 2020-2021 eğitim yılında belirlenen lisans kontenjanlarına dikey olarak geçiş yapmayı planlayan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Bu yıl için belirlenen kontenjanlara, aldıkları puanlara göre tercih işlemi yapan binlerce kişi, ÖSYM'nin sonuç açıklama haberine kilitlendi. İşte, konuya dair ayrıntılar...

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ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan duyuruya göre, 2020-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) tercih işlemleri, 2 Ekim saat 23.59'da sona erdi.

3SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Bu yıl DGS tercih işlemlerinin 25 Eylül-2 Ekim arasında yapılacak.

 

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Geçen yıl DGS tercih sonuçları 04 Eylül 2019 tarihinde tarihinde açıklanmıştı.Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

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