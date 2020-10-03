DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den açıklama bekleniyor!

'DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?' sorusu, 2020-2021 eğitim yılında belirlenen lisans kontenjanlarına dikey olarak geçiş yapmayı planlayan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Bu yıl için belirlenen kontenjanlara, aldıkları puanlara göre tercih işlemi yapan binlerce kişi, ÖSYM'nin sonuç açıklama haberine kilitlendi. İşte, konuya dair ayrıntılar...