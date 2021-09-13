DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DGS tercih sonuçları için geri sayım
DGS tercih sonuçları için geri sayım heyecanı devam ediyor. DGS tercihleri 2021 yılında 27 Ağustos’ta başladı ve 7 Eylül’de sona erdi. ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen sınava giren adaylar işlemlerini yaptıktan sonra heyecanla DGS yerleştirme sonuçlarını beklemeye başladılar. Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak. Peki, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son durum ve detaylar
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
DGS tercihlerini tamamlayan adaylar heyecanla üniversite yerleştirme sonuçlarını beklemeye başladılar. Üniversite eğitimini dört yıla tamamlamak isteyenlerin katıldığı DGS’de tercihler 7 Eylül’de sona erdi. Geçtiğimiz yıl tercihler 25 Eylül ve 2 Ekim tarihleri aralığında alınmış, DGS tercih sonuçları 7 Ekim’de erişime açılmıştı.
2
DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl DGS tercihleri 25 Eylül ve 2 Ekim tarihleri aralığında alınmış, sonuçlar 7 Ekim’de açıklanmıştı. Bu yıl DGS tercihleri 7 Eylül’de sona erdi.
Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.
3
YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yerleştirme işlemi, adayların 2021-DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır.
Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır. Örneğin T programını, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B’nin puanı aday A’dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecektir. Aynı programı tercih etmiş olan adayların 2021-DGS puanlarının eşit olması durumunda, daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı 2021-DGS puanında sayısal standart puanı yüksek olan), eşitlik yine sürdüğü takdirde ilgili ÖBP yüksek olana öncelik verilecektir. Eşitlik yine sürdüğü takdirde söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir.
4
Sağlık muayenesi, bedensel yetersizlik (boy, kilo vb. tercih aşamasında bilinebilen özellikler hariç), mülakat sınavını kazanamama ve intibak eğitiminin olumsuzluğu gibi başvuru sırasında bilinemeyen bir nedenle yerleştirildiği programa kaydı yapılamayan öğrenciler, durumları ÖSYM Başkanlığınca değerlendirilerek, alt tercihlerinden puanlarının elverdiği programlara (burslu programlar hariç) kayıtlar tamamlandıktan sonraki ilk 15 gün içinde ÖSYM Başkanlığına yazılı olarak tüm belgeleriyle birlikte başvurdukları takdirde kontenjan harici yerleştirilirler. Alt tercihi bulunmayan veya alt tercihine yerleşemeyen adaylar için yapılacak işlem, Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.