DGS tercih robotu 2020 ÖSYM! DGS kontenjanları ve taban puanları sayfası
DGS tercih ekranı, tercih işlemlerinde son günlerin yaklaşmasıyla adayların yoğunlaştığı konulardan oldu. 2020 DGS sonuçlarına göre, lisans programlarındaki boş kontenjanlara yerleşecek olan adaylar, 2 Ekim saat 23:59'a kadar işlemlerini ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile tamamlayacaklar. ÖSYM'nin yayınladığı 2020 DGS tercih kılavuzunda yer alan yükseköğretim kontenjan bilgileri ile tercih işlemleri sağlanacak. İşte, 2020 DGS taban puanları ve DGS tercih robotu ekranıyla ilgili bilgiler.
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2020 DGS tercihleriyle ilgili bilgiler son dakika gelişmeler ile takip ediliyor. ÖSYM'nin yayınladığı tarihe göre, DGS tercihleri 25 Eylül-2 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak. Adayların tercih yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tablolardan yararlanmaları gerekmektedir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr yapacaklar. Tercih sonuçları AİS ekranı üzerinden ilan edilecek. İşte, DGS tercih ekranı ve ayrıntılar.
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DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
2020-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) tercih işlemleri, 25 Eylül-02 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
Tercih işlemleri 02 Ekim 2020 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.
Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülecektir. Bu metin, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili olarak yerleştirme esaslarını kapsamaktadır. Yerleştirme işleminde bu bilgiler ile birlikte, 2020-DGS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
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Tercih işlemleri 25 Eylül-2 Ekim 2020 tarihleri arasında olacaktır. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak İnternet aracılığıyla elektronik ortamda yapacaklardır. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tablolardan yararlanmaları gerekmektedir. Hangi ön lisans programlarından mezun olacak/olan adayların hangi lisans programlarını tercih edebilecekleri Tablo-2’de verilmiştir. Tablo-2 üç bölümden oluşmaktadır. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin tüm bölümlerinin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Açık öğretim lisans programlarına yerleştirme yapılabilmesi için bu programların da tercih listesinde yer alması zorunludur. Adayların, tercihlerini sadece bu tablolarda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak Tablo1’deki lisans programlarından yapmaları gerekmektedir. Tablo-2’nin bölümlerinde mezun olunacak/olunan ön lisans alanı bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersizdir.
Tercih süresi içinde tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere işlem yapılmayacaktır.