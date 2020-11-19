DGS taban puanları belli oldu! İşte DGS ek yerleştirme üniversite puanları

DGS üniversite taban puanları yoğun ilgi görüyor. Kasım ayında alınan ek tercihlerin sonuçlarının açıklanmasının ardından bir bölüme yerleşen en küçük ve en büyük puanlar da ÖSYM tarafından yayımlandı. İşte Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı ek tercihleri ile bölümlere yerleşilen puanlar