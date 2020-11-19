DGS taban puanları belli oldu! İşte DGS ek yerleştirme üniversite puanları
DGS ek yerleştirme taban puanları ile ilgili açıklama yapıldı. DGS ek tercihleri 2020 yılında 5 Kasım ve 11 Kasım tarihleri aralığında alınmıştı. Sınava giren ve ek tercih işlemlerini yapan adaylar heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyorlardı. Sonuçların açıklanmasının ardından bir bölüme yerleşen taban ve taban puanlar belli oldu. İşte DGS ek tercih taban puanları
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DGS üniversite taban puanları yoğun ilgi görüyor. Kasım ayında alınan ek tercihlerin sonuçlarının açıklanmasının ardından bir bölüme yerleşen en küçük ve en büyük puanlar da ÖSYM tarafından yayımlandı. İşte Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı ek tercihleri ile bölümlere yerleşilen puanlar
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DGS EK YERLEŞTİRME TABAN PUANLARI AÇIKLANDI
05 - 11 Kasım 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlandı ve sonuçlar erişime açıldı. Aşağıdaki link üzerinden üniversitelerin en küçük ve en büyük puanlara ulaşabilirsiniz.
Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 23-27 Kasım'da yapılacak.
e-Kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite e-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden 21-25 Kasım saat 23.59'a kadar elektronik kayıt olabilecek.