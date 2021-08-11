DGS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı! 2021 DGS sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM.gov.tr DGS sonuç ekranı!

ÖSYM'den DGS sonuçları için son dakika duyurusu geldi. DGS sonuçları 2021 takvimine göre erken tarihte açıklandı. ÖSYM tarafından organize edilen 2021 Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) sonuçları yapılan değerlendirmelerin ardından online ekran üzerinden ilan edildi. DGS sonuçları ÖSYM'nin sonuç ekranı AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden görüntülenebilecek. Adaylar, aldıkları puana göre tercihte bulunabilecek. İşte DGS sonuç ekranı...



DGS sonuçları 11 Ağustos 2021 tarihinde erişime açıldı. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2021-DGS) üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuç araştırmaları hız kazanmıştı. Adaylar, DGS sonuçlarına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.