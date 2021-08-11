DGS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı! 2021 DGS sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM.gov.tr DGS sonuç ekranı!
DGS sonuçları için beklenen açıklama geldi. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamada, Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) sonuçlarının erişime açıldığı bildirildi. 11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) sonuçlarını adaylar ÖSYM'nin AİS ekranından öğrenebilecekler. DGS sonuç ekranında T.C kimlik numarası ve ÖSYM şifre bilgileri kullanılacak. Peki, 2021 DGS sınav sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, DGS sonuç sorgulama ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılar.
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ÖSYM'den DGS sonuçları için son dakika duyurusu geldi. DGS sonuçları 2021 takvimine göre erken tarihte açıklandı. ÖSYM tarafından organize edilen 2021 Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) sonuçları yapılan değerlendirmelerin ardından online ekran üzerinden ilan edildi. DGS sonuçları ÖSYM'nin sonuç ekranı AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden görüntülenebilecek. Adaylar, aldıkları puana göre tercihte bulunabilecek. İşte DGS sonuç ekranı...
DGS sonuçları 11 Ağustos 2021 tarihinde erişime açıldı. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2021-DGS) üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuç araştırmaları hız kazanmıştı. Adaylar, DGS sonuçlarına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
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DGS SONUCU NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Sonuçlar ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden erişime açıldı. Sınav sonucunu öğrenebilmek için adayların, T.C. Kimlik Numarasını ve ÖSYM Aday Şifresini sisteme girmesi gerekiyor.
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DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Adaylar DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerini yapabilecek. DGS 2021 tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında DGS tercih sürecinin eylül ayında başlaması bekleniyor.