DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'nin verdiği tarihe geri sayım sürüyor!
Ön lisans mezunlarının girebildiği ve dört yıllık lisans programlarına geçiş imkânı sağlayan 2020 DGS'nin sonuçları için geri sayım devam ediyor. Sınavın sonuçlarının ne zaman açıklanacağı çok sayıda kişi tarafından merakla araştırılıyor. Öte yandan DGS tercih işlemlerinin ne zaman ve nasıl yapılacağı da sorgulanıyor. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
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ÖSYM tarafından her yıl gerçekleştirilen, yükseköğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak isteyen öğrencileri yakından ilgilendiren DGS'nin (2020 DGS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Gözler şimdi ÖSYM'nin sonuç açıklama duyurusunda. İşte, 2020 DGS sonuçlarına ilişkin tarih bilgisi...
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SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU
DGS sonuçları, ÖSYM tarafından 9 Eylül'de açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecek.
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2020-DGS'nin sonuçları, sadece 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak.
Yerleştirmeler ise adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacak.
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DGS NEDİR?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.