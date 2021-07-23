DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 DGS sonuç takvimi

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın ardından şimdi de sonuçlar gündeme geldi. ÖSYM, daha önce açıkladığı yıllık takvimde 2021 DGS'nin sonuçları için de tarih vermişti. İşte, 2021 DGS sonuç takvimi...