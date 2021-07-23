DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 DGS sonuç takvimi
Dikey Geçiş Sınavı'nın ardından sonuç araştırmaları yoğunlaştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince, 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için Dikey Geçiş Sınavı 11 Temmuz Pazar günü sona ermişti. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın ardından şimdi de sonuçlar gündeme geldi. ÖSYM, daha önce açıkladığı yıllık takvimde 2021 DGS'nin sonuçları için de tarih vermişti. İşte, 2021 DGS sonuç takvimi...
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SONUÇ TARİHİ NETLEŞTİ
2021-DGS sonuçları sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak. ÖSYM takvimine göre DGS sınav sonuçları 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.
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SORU KİTAPÇIKLARI ERİŞİME AÇILDI
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 12 Temmuz 2021 tarihinde saat 13.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.