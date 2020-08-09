DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? ÖSYM DGS soru ve cevapları detayı!
DGS sonuçları, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavın sona ermesinin ardından binlerce öğrencinin aklındaki soru işareti olmaya başladı. Sınavın ardından doğru ve yanlışlarını hesaplayabilmek için DGS soruları ve cevapları konusundaki araştırmalarını da gerçekleştiren pek çok kişi, ÖSYM'nin soru ve cevapları ne zaman yayımlayacağını merak ediyor. Peki, DGS sonuçları ile birlikte sorular ve cevaplar ne zaman yayımlanacak? İşte, 4 yıllık üniversite hedefi bulunan binlerce öğrencinin merakla araştırdığı o konu hakkında bazı bilgiler
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DGS sonuçları, ÖSYM'nin belirlediği tarihte adayların erişimine açılacak. Bu yıl da binlerce kişinin katılım gösterdiği DGS sonrası gözler ilk olarak sorular ve cevaplar duyurusuna çevrildi. DGS soruları ve cevapları ile birlikte sonuçlar yayımlanmadan önce analizlerini yapabilecek olan adaylar, bu noktada ÖSYM'nin açıklamalarını ne zaman yapacağını öğrenmek istiyor. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak ve sorular ve cevaplar ne zaman yayımlanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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DGS SONUÇLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
ÖSYM'nin takvimine göre DGS sonuçları 9 Eylül 2020 tarihinde öğrencilerin erişimine açılacak. Öğrenciler, kimlik bilgileri ile sonuçları öğrenebilecek. Sonuçların ardından ise sıra tercih aşamasına gelecek. DGS tercihleri, yine ÖSYM'nin açıklayacağı tarihte gerçekleşecek.
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DGS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
DGS soruları ve cevaplarının en geç 11 Ağustos Salı gününe kadar erişime açılması bekleniyor.
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DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS tercihlerinin 10-11 Eylül tarihlerinde öğrencilerin erişimine açılması bekleniyor.