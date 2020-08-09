DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? ÖSYM DGS soru ve cevapları detayı!

DGS sonuçları, ÖSYM'nin belirlediği tarihte adayların erişimine açılacak. Bu yıl da binlerce kişinin katılım gösterdiği DGS sonrası gözler ilk olarak sorular ve cevaplar duyurusuna çevrildi. DGS soruları ve cevapları ile birlikte sonuçlar yayımlanmadan önce analizlerini yapabilecek olan adaylar, bu noktada ÖSYM'nin açıklamalarını ne zaman yapacağını öğrenmek istiyor. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak ve sorular ve cevaplar ne zaman yayımlanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler