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Haber Giriş: 10 Ağustos 2021 - 07:39 | 

DGS sonuçları açıklandı mı? DGS sonucu nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM takvimine göre DGS sonuç tarihi

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2021-DGS) üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuç araştırmaları hız kazandı. Adaylar, DGS sonuçlarına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre DGS sonuç tarihi

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ÖSYM takvimine göre DGS sınav sonuçları 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. 2021-DGS sonuçları sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak.

2DGS SONUCU GÖRÜNTÜLENİR

DGS SONUCU GÖRÜNTÜLENİR?

Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden erişime açılacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için adayların, T.C. Kimlik Numarasını ve ÖSYM Aday Şifresini sisteme girmesi gerekiyor.

3DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Adaylar DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerini yapabilecek. DGS 2021 tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında DGS tercih sürecinin eylül ayında başlaması bekleniyor.

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