DGS geç başvurusu ne zaman? ÖSYM'den tarih bilgisi geldi!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM), Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı için (2020-DGS) başvurular sona erdi. Şimdi ise geç başvuru süreci ve ardından sınav tarihi merak konusu oldu. Peki, DGS geç başvurusu ne zaman? 2020 DGS sınavı ne zaman?
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1
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DGS geç başvuru süreci için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) için geç başvuruların ne zaman alınacağı, söz konusu sınava katılım sağlayacak adaylar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte, 2020 DGS takvimi...
2
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2020 DGS SINAVI NE ZAMAN?
Koronavirüs önlemleri kapsamında ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi güncellendi. ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos'ta uygulanacak.
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DGS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) geç başvuru işlemi 3 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak. DGS geç başvuru ücreti 195,00 TL olacak.
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SINAV KAÇ DAKİKA?
DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacaktır. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.