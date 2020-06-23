DGS geç başvurusu ne zaman? ÖSYM'den tarih bilgisi geldi!

DGS geç başvuru süreci için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) için geç başvuruların ne zaman alınacağı, söz konusu sınava katılım sağlayacak adaylar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte, 2020 DGS takvimi...