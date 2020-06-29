DGS geç başvurusu ne zaman başlayacak? ÖSYM'den açıklama
Ön lisans yerleştirme programlarından mezun olarak lisans eğitimine geçmek isteyen adaylar için düzenlenen DGS’ye başvuramayanlara ikinci şans veriliyor. Adaylar ÖSYM'nin belirleyeceği tarihte geç başvuru ücretini yaptırıp, sınav başvurusunu yapabilecek. Peki, 2020 DGS geç baş başvurusu ne zaman?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) düzenlediği Dikey Geçiş Sınavı (DGS) geç başvuruları için bekleyiş devam ediyor. Söz konusu sınavın başvuru sürecini çeşitli nedenlere kaçıran vatandaşlar, şimdi geç başvuru gününü bekliyor. İşte, DGS geç başvuru takvimi...
2
Abone Ol
DGS NE ZAMAN?
Koronavirüs önlemleri kapsamında ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi güncellendi. ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos'ta uygulanacak.
3
Abone Ol
DGS GEÇ BAŞVURU TAKVİMİ
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) geç başvuru işlemi 3 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak. DGS geç başvuru ücreti 195,00 TL olacak.