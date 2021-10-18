DGS ek tercih üniversite kontenjanları: 2021 DGS ek tercihler ne zaman bitecek?
DGS ek tercih taban puanları ve üniversite boş kontenjanları belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince 15 Ekim tarihinde 2021-DGS ek tercihleri başladı. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine geçiş yapmak için gerçekleştireceği DGS ek tercihlerinde 4 yıllık lisans boş kontenjan bilgileri önem arz edecek. Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabilecekler. Adaylar, 2021-DGS yerleştirme sonucu oluşan en düşük puanlara göre işlemlerini tamamlayacak. Peki, DGS ek tercihler ne zaman bitecek? İşte, DGS ek tercih üniversite kontenjanları ve konuyla ilgili detaylar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
DGS ek tercih kılavuzu ile DGS ek tercih taban puanları ve boş kontenjanlar belli oldu. İlk yerleştirme sürecinde açıkta kalan adayların yapabileceği DGS ek tercihleri 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapamayacaklar. DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlara ÖSYM'nin internet sayfasından erişim sağlanacak. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacak.
2
TERCİHLER NE ZAMAN BİTECEK?
ÖSYM'nin yayınladığı açıklamaya göre DGS ek tercih işlemleri,15 Ekim’den itibaren 21 Ekim'e kadar yapılacak.
Ek tercih işlemleri, 21 Ekim 2021 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 15 Ekim 2021 günü saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.
3
DGS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
2021-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek tercih işlemleri, 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
Ek tercih işlemleri, 21 Ekim 2021 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 15 Ekim 2021 günü saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.
Ek yerleştirme işleminde, 2021-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2021-DGS Ek Yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.