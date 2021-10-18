DGS ek tercih üniversite kontenjanları: 2021 DGS ek tercihler ne zaman bitecek?

DGS ek tercih kılavuzu ile DGS ek tercih taban puanları ve boş kontenjanlar belli oldu. İlk yerleştirme sürecinde açıkta kalan adayların yapabileceği DGS ek tercihleri 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapamayacaklar. DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlara ÖSYM'nin internet sayfasından erişim sağlanacak. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacak.