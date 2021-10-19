DGS ek tercih ücreti ne kadar, nasıl ödenir? İşte ÖSYM 2021 DGS ek tercih kılavuz bilgileri!

DGS ek tercih ücreti hangi bankalara yatırılacak sorusu tercih işlemlerini yapacak adaylar tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. 15 Ekim tarihinde ÖSYM tarafından başlatılan DGS ek tercihlerinde verilen sürenin bitmesine kısa süre kala tercih işlemleri de yoğunlaştı. ÖSYM 2021 DGS ek tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre ek tercih ücreti 25,00 TL olacak. ÖSYM’nin internet sayfasından ek tercih ücreti yatırılacak ve ücret ödemesi için son tarih 22 Ekim olacak.