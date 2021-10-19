DGS ek tercih ücreti ne kadar, nasıl ödenir? İşte ÖSYM 2021 DGS ek tercih kılavuz bilgileri!
DGS ek tercih ücreti, ÖSYM tarafından Dikey Geçiş Sınavı ek tercih başvurularının başlamasının ardından gündeme geldi. 2021-DGS ek tercih işlemleri, 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. İlk tercih döneminde yükseköğretim programlarına yerleşemeyenlerin gerçekleştireceği DGS ek tercih döneminde, adayların kılavuzda yer alan tercih ücretini bankalara yatırması gerekecek. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler ise geçersiz kabul edilecek. Peki, DGS ek tercih ücreti ne kadar, nasıl ödenir? İşte, tercih ücretinin yatırılacağı bankalar ve konuyla ilgili bilgiler.
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DGS ek tercih ücreti hangi bankalara yatırılacak sorusu tercih işlemlerini yapacak adaylar tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. 15 Ekim tarihinde ÖSYM tarafından başlatılan DGS ek tercihlerinde verilen sürenin bitmesine kısa süre kala tercih işlemleri de yoğunlaştı. ÖSYM 2021 DGS ek tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre ek tercih ücreti 25,00 TL olacak. ÖSYM’nin internet sayfasından ek tercih ücreti yatırılacak ve ücret ödemesi için son tarih 22 Ekim olacak.
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DGS EK TERCİH ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?
Ek yerleştirme için tercih ücreti 25,00 TL’dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile 15-22 Ekim 2021 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi 22 Ekim 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
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Banka/ATM’lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacaktır.
ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, adaylar, tercihlerini bireysel olarak 15 Ekim’den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacak. Ek tercih işlemleri, 21 Ekim’de sona erecek.
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Ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara ek yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından YÖK’e elektronik ortamda gönderilecektir. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların, sınav sonuçları açıklandıktan sonra sonuç belgelerinde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.