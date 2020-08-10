DGS 2020 soru ve cevap kitapçığı görüntüleme ekranı! ÖSYM duyurdu: DGS soruları ve cevapları yayımlandı

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK? ÖSYM'nin takvimine göre DGS sonuçları 9 Eylül 2020 tarihinde öğrencilerin erişimine açılacak. Öğrenciler, kimlik bilgileri ile sonuçları öğrenebilecek. Sonuçların ardından ise sıra tercih aşamasına gelecek. DGS tercihleri, yine ÖSYM'nin açıklayacağı tarihte gerçekleşecek.