DGS 2020 soru ve cevap kitapçığı görüntüleme ekranı! ÖSYM duyurdu: DGS soruları ve cevapları yayımlandı
DGS soru ve cevapları ÖSYM tarafından açıklandı. 4 yıllık üniversite bölümlerine girmek adına söz konusu sınava katılım sağlayan adaylar, DGS soruları ve cevaplarını ÖSYM'nin internet sitesinden görüntüleyecekler. Adaylar soru ve cevap anahtarına. 10 Ağustos 2020 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir. İşte, DGS soruları ve cevapları ekranı.
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DGS soruları ve cevapları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrencilerin erişimine açıldı. DGS soruları ve cevaplarının yüzde 10'luk kısmını kamuoyuna açan ÖSYM, soruların tamamının görüntülenebilmesi için adayların AİS girişi yapmaları gerektiğini açıkladı. İşte, ÖSYM'nin yayımladığı DGS soruları ve cevap anahtarı duyurusu ile birlikte sınav sonuçlarına dair bazı bilgiler
DGS sınav soruları ve DGS sonuçları, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavın sona ermesinin ardından binlerce öğrencinin aklındaki soru işareti olmaya başlamıştı. Sınavın ardından doğru ve yanlışlarını hesaplayabilmek için DGS soruları ve cevapları konusundaki araştırmalarını da gerçekleştiren pek çok kişi, ÖSYM'nin soru ve cevapları ne zaman yayımlayacağını merak ediyordu. ÖSYM, sorular ve cevapları yayımladı. İşte, DGS soruları ve cevapları hakkında detaylı bilgiler
ÖSYM'den DGS soruları ve cevapları için şu duyuru yapıldı;
09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavının (2020-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 10 Ağustos 2020 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.
ÖSYM'nin takvimine göre DGS sonuçları 9 Eylül 2020 tarihinde öğrencilerin erişimine açılacak. Öğrenciler, kimlik bilgileri ile sonuçları öğrenebilecek. Sonuçların ardından ise sıra tercih aşamasına gelecek. DGS tercihleri, yine ÖSYM'nin açıklayacağı tarihte gerçekleşecek.
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DGS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
DGS soruları ve cevapları ÖSYM internet sitesi üzerinden 20 Ağustos 2020 tarihine kadar erişime açık olacak.
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DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS tercihlerinin 10-11 Eylül tarihlerinde öğrencilerin erişimine açılması bekleniyor.