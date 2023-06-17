Depremzede kira yardımı ne zaman yatacak 2023? Depremzede kira ödemesi bayram öncesi verilecek mi? İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu! İşte sorgulama bilgisi!

Depremzede kira yardımının ne zaman yatacağı, son gelişmeler ile takip ediliyor. Haziran ayının gelmesiyle depremzede kira yardımı ödeme tarihi için beklentiler yoğunlaştı. AFAD depremzede kira yardımı ödemesi, Ziraat Bankası üzerinden hesaplara yatırılıyor. Depremzede kira yardımı ödeme tarihi için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada "Türkiye genelinde 330 bin hanenin kira yardımını bayramdan önce yatırmış olacağız” dedi. Kira yardımı sorgulamaları, bankada hesabı olmayanlar için ise SMS ile öğrenilebiliyor. Peki, depremzede kira yardımı ne zaman ödenecek? İşte, detaylar.