×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

Depremzede kira yardımı ne zaman yatacak 2023? Depremzede kira ödemesi bayram öncesi verilecek mi? İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu! İşte sorgulama bilgisi!

Güncelleme Tarihi:

#Depremzede#Kira Yardımı#E Devlet
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2023 21:06

Depremzede kira yardımı ödeme tarihi 2023, hak sahiplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. AFAD depremzede kira yardımı, E-Devlet üzerinden gerçekleştirilen "Afetzede Barınma Desteği Başvurusu" akabinde hesaplara yatırılıyor. 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş depremi sonrası başlayan depremzede kira yardımı desteği depremde ev sahibi olanlar için 12 aylığına 5 bin TL, depremde kiracı olanlar için ise yine 12 aylığına 3 bin TL olarak veriliyor. Haziran ayı ödeme tarihi için beklentiler artarken, İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan açıklama geldi. Peki, depremzede kira yardımı ne zaman yatacak, bayram öncesi verilecek mi? İşte, depremzede kira yardımı sorgulama bilgisi ve ayrıntılar.

1/4Depremzede kira yardımı ne zaman yatacak 2023 Depremzede kira ödemesi bayram öncesi verilecek mi İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu İşte sorgulama bilgisi

Depremzede kira yardımının ne zaman yatacağı, son gelişmeler ile takip ediliyor. Haziran ayının gelmesiyle depremzede kira yardımı ödeme tarihi için beklentiler yoğunlaştı. AFAD depremzede kira yardımı ödemesi, Ziraat Bankası üzerinden hesaplara yatırılıyor. Depremzede kira yardımı ödeme tarihi için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada "Türkiye genelinde 330 bin hanenin kira yardımını bayramdan önce yatırmış olacağız” dedi. Kira yardımı sorgulamaları, bankada hesabı olmayanlar için ise SMS ile öğrenilebiliyor. Peki, depremzede kira yardımı ne zaman ödenecek? İşte, detaylar.

2/4DEPREMZEDE KİRA YARDIMI NE ZAMAN YATACAK

DEPREMZEDE KİRA YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem kira yardımına ilişkin "Türkiye genelinde 330 bin hanenin kira yardımını bayramdan önce yatırmış olacağız” dedi.

Malatya'da AFAD Merkezi'nde değerlendirmelerde bulunan Bakan Yerlikaya, "45 bin hanenin kira yardımı aldığını da ifade eden Yerlikaya, “Bunların ilk 2 ay kira ödemelerini gerçekleştirdik. Türkiye genelinde 330 bin Malatya’da ise 45 bin 700 hanenin kira yardımını bayramdan önce yatırmış olacağız” ifadelerini kullandı.

3/4AFAD DEPREMZEDE KİRA YARDIMI SORGULAMA

AFAD DEPREMZEDE KİRA YARDIMI SORGULAMA

AFAD depremzede kira yardımı ödemesi, Ziraat Bankası üzerinden hesaplara yatırılıyor. Banka hesabı olanların mobil ve internet bankacılığı aracılığıyla görüntüleyebileceği kira yardımı, bankada hesabı olmayanlar için ise SMS ile öğrenilebiliyor.

SMS sorgulaması için;

BAKIYE yazıp 4747'e göndermek yeterli oluyor. Bu SMS, operatörünüzün SMS tarifesi üzerinden 1 SMS karşılığı ücretlendirilmektedir. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

4/4KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Deprem bölgesindeki konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar için e-Devlet üzerinden Afetzede Barınma Desteği başvuruları alınıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca deprem bölgesindeki konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar barınma desteği başvurularını, e-Devlet üzerinden AFAD'ın "Afetzede Barınma Desteği" ekranından yapabilecek.

DEPREMZEDE BARINMA DESTEĞİ BAŞVURUSU EKRANI

Haberle ilgili daha fazlası:
#Depremzede#Kira Yardımı#E Devlet