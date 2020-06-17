Depremde 1 saat taş yığını altında yaşam mücadelesi verdiler
Bingöl'de meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde Elmalı köyünde yaşayan Hapoğlu ailesinin taştan yapılan evi yıkıldı. Depreme evde televizyon izlerken yakalanan Erdoğan Hapoğlu (40), büyük kızı Evrim (15) ile birlikte tonlarca ağırlıktaki taşların altında mahsur kaldı. Köylülerin çabasıyla betonun kırılarak oluşturulan delikten yaralı kurtarılan baba ve kızı, 1 saat süren zorlu anları DHA'ya anlattı. Erdoğan Hapoğlu, taşların yağmur gibi üzerlerine yağdığını söyledi.