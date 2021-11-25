Deprem mi oldu, nerede oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son depremler ile ilgili açıklamalar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılıyor. Deprem mi oldu sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. 25 Kasım'da sabah saatlerinde Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre saat 05:54'te Kuşadası Körfezi'nde 1.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 05:50'de ise Muğla Ula'da yerin 7.6 km. derinliğinde 2.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.