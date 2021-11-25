Deprem mi oldu, nerede oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Son depremler listesi her gün Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanıyor. Vatandaşlar bu liste içerisinden depremlerin şiddetini, ne zaman olduğunu, nerede olduğunu ve derinliğini öğrenebiliyorlar. Peki, 25 Kasım'da en son nerede deprem oldu? İşte son depremler listesi
Son depremler ile ilgili açıklamalar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılıyor. Deprem mi oldu sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. 25 Kasım'da sabah saatlerinde Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre saat 05:54'te Kuşadası Körfezi'nde 1.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 05:50'de ise Muğla Ula'da yerin 7.6 km. derinliğinde 2.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
DEPREM Mİ OLDU?
25 Kasım'da Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre saat 05:54'te Kuşadası Körfezi'nde 1.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 05:50'de ise Muğla Ula'da yerin 7.6 km. derinliğinde 2.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
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SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------2021.11.25 05:54:14 37.8948 27.1387 7.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.25 05:50:25 37.1812 28.6992 7.6 -.- 2.7 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2021.11.25 05:45:35 37.9042 27.1125 8.4 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.25 05:23:27 37.9220 27.1500 4.6 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.25 04:02:23 38.3978 38.7222 5.0 -.- 2.2 -.- SALKIMLI-KALE (MALATYA) İlksel
2021.11.25 03:23:26 37.8455 27.0068 1.2 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.25 03:04:31 37.0523 28.4587 4.1 -.- 1.6 -.- ELMALI-ULA (MUGLA) İlksel
2021.11.25 01:42:24 37.8622 27.0817 5.0 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.25 01:23:43 36.9357 28.0188 1.0 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.25 01:00:17 40.8547 31.9943 12.7 -.- 2.1 -.- KUCUKKUZ-MENGEN (BOLU) İlksel
2021.11.25 00:58:57 38.4322 38.7623 5.0 -.- 1.4 -.- KALE (MALATYA) İlksel
2021.11.25 00:55:56 37.9133 27.1263 4.5 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.25 00:30:12 37.8862 26.9943 8.1 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.25 00:28:22 38.7125 43.1497 2.3 -.- 2.1 -.- VAN GOLU İlksel
2021.11.25 00:10:06 36.1023 29.1813 12.4 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel
2021.11.25 00:05:36 40.7777 31.5003 11.6 -.- 1.5 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2021.11.25 00:04:04 37.3700 34.9810 5.9 -.- 1.0 -.- BELEMEDIK-POZANTI (ADANA) İlksel2021.11.25 00:02:27 37.4425 35.1200 8.2 -.- 1.0 -.- CAMLIBEL-POZANTI (ADANA) İlksel
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------2021.11.25 05:54:14 37.8948 27.1387 7.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.25 05:50:25 37.1812 28.6992 7.6 -.- 2.7 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2021.11.25 05:45:35 37.9042 27.1125 8.4 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.25 05:23:27 37.9220 27.1500 4.6 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.25 04:02:23 38.3978 38.7222 5.0 -.- 2.2 -.- SALKIMLI-KALE (MALATYA) İlksel
2021.11.25 03:23:26 37.8455 27.0068 1.2 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.25 03:04:31 37.0523 28.4587 4.1 -.- 1.6 -.- ELMALI-ULA (MUGLA) İlksel
2021.11.25 01:42:24 37.8622 27.0817 5.0 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.25 01:23:43 36.9357 28.0188 1.0 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.25 01:00:17 40.8547 31.9943 12.7 -.- 2.1 -.- KUCUKKUZ-MENGEN (BOLU) İlksel
2021.11.25 00:58:57 38.4322 38.7623 5.0 -.- 1.4 -.- KALE (MALATYA) İlksel
2021.11.25 00:55:56 37.9133 27.1263 4.5 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.25 00:30:12 37.8862 26.9943 8.1 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.25 00:28:22 38.7125 43.1497 2.3 -.- 2.1 -.- VAN GOLU İlksel
2021.11.25 00:10:06 36.1023 29.1813 12.4 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel
2021.11.25 00:05:36 40.7777 31.5003 11.6 -.- 1.5 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2021.11.25 00:04:04 37.3700 34.9810 5.9 -.- 1.0 -.- BELEMEDIK-POZANTI (ADANA) İlksel2021.11.25 00:02:27 37.4425 35.1200 8.2 -.- 1.0 -.- CAMLIBEL-POZANTI (ADANA) İlksel