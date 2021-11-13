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Haber Giriş: 13 Kasım 2021 - 09:57 | 

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? İşte bugün (13 Kasım) meydana gelen son depremler

Deprem mi oldu ve nerede deprem oldu sorusu çevre illerde ya da kendi yaşadığı kentte meydana gelen depremi az da olsa hisseden vatandaşlar tarafından internette aranan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Konya ve Malatya'da meydana gelen depremlerin ardından çevre kentlerde de beli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar meydana gelen son depremleri internetten öğrenmek istiyorlar. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanan deprem listelerinde günün tüm sarsıntıları kayıt altında listeleniyor. İşte 13 Kasım'da (bugün) meydana gelen son depremler.

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1

Son depremler, gün ortasına gelinirken Malatya ve çevresinde ikamet eden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 13 Kasım 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

213 KASIM SON DEPREMLER

13 KASIM SON DEPREMLER

2021.11.13 08:48:08 38.5622 39.3933 7.7 -.- 2.4 -.- DEREBOGAZI-(ELAZIG)
2021.11.13 07:23:46 37.8217 27.0553 8.8 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2021.11.13 06:28:44 37.2852 27.9025 13.4 -.- 1.7 -.- KORUCUK-MILAS (MUGLA)
2021.11.13 05:53:04 34.4713 32.0438 5.3 -.- 3.2 3.1 AKDENIZ
2021.11.13 05:32:53 37.8253 26.9457 11.1 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2021.11.13 05:12:48 38.9545 25.3982 8.1 -.- 3.2 3.1 EGE DENIZI
2021.11.13 04:35:31 37.8793 26.8868 1.2 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2021.11.13 03:45:23 40.6725 30.4623 10.1 -.- 2.7 -.- KAYALARMEMDUHIYE-ERENLER (SAKARYA)
2021.11.13 02:17:59 38.6092 27.4323 14.7 -.- 2.2 -.- MANISA (MANISA)
2021.11.13 01:32:00 40.0057 27.8225 19.7 -.- 1.8 -.- DEGIRMENBOGAZI-MANYAS (BALIKESIR)
2021.11.13 00:38:55 36.3228 26.9985 9.7 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
2021.11.13 00:27:21 37.4673 27.2090 7.7 -.- 1.2 -.- AKKOY-DIDIM (AYDIN)
2021.11.13 00:20:07 37.7738 26.8653 5.0 -.- 2.1 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)

312 KASIM SON DEPREMLER LİSTESİ

12 KASIM SON DEPREMLER LİSTESİ

2021.11.12 23:57:18 34.4173 25.3505 8.9 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2021.11.12 23:47:02 40.6602 30.4860 14.8 -.- 2.1 -.- KUCUKKARAPURCEK-KARAPURCEK (SAKARYA)
2021.11.12 22:48:32 37.7223 29.2820 15.7 -.- 1.7 -.- HONAZ (DENIZLI)
2021.11.12 21:26:55 35.0727 25.2823 5.4 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2021.11.12 20:53:08 40.7395 34.1130 9.0 -.- 2.3 -.- EMIRSAH-BAYAT (CORUM)
2021.11.12 20:38:51 34.7395 33.1002 8.8 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
2021.11.12 20:07:05 34.8193 24.9708 20.1 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2021.11.12 19:46:43 34.4142 25.4867 5.0 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2021.11.12 19:33:02 35.1955 25.2755 6.1 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2021.11.12 19:24:13 34.8777 33.1437 8.8 -.- 2.1 -.- KIBRIS RUM KESIMI
2021.11.12 18:44:11 37.2042 36.4608 10.6 -.- 1.6 -.- BURGACLI-BAHCE (OSMANIYE)
2021.11.12 18:41:29 38.1977 39.2690 5.5 -.- 1.7 -.- GECITKOY-CUNGUS (DIYARBAKIR)
2021.11.12 18:39:20 38.9870 42.0210 10.0 -.- 2.0 -.- GUNBATMAZ-BULANIK (MUS)
2021.11.12 18:38:59 37.0227 28.3088 0.0 -.- 1.4 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)
2021.11.12 18:36:25 40.4410 29.4940 11.4 -.- 1.8 -.- IZNIK GOLU
2021.11.12 18:34:14 40.5710 30.6793 4.9 -.- 1.3 -.- BALLIKAYA-AKYAZI (SAKARYA)
2021.11.12 18:12:38 35.4067 25.2567 18.8 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2021.11.12 18:06:06 34.4577 33.1635 10.3 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
2021.11.12 17:56:24 37.2095 35.9332 18.8 -.- 1.3 -.- MECIDIYE-KADIRLI (OSMANIYE)
2021.11.12 17:44:27 39.9583 28.8930 0.0 -.- 1.8 -.- YORUCEKLER-ORHANELI (BURSA)
2021.11.12 17:42:28 34.7822 33.1037 12.0 -.- 2.7 -.- KIBRIS RUM KESIMI
2021.11.12 17:35:24 34.8847 33.0562 6.6 -.- 2.9 -.- KIBRIS RUM KESIMI
2021.11.12 17:30:57 35.0440 33.1730 6.6 -.- 3.3 -.- KIBRIS-ZUMRUTKOY
2021.11.12 17:26:14 34.6450 33.1590 6.1 -.- 3.6 -.- AKDENIZ
2021.11.12 16:47:05 38.1385 27.6725 5.0 -.- 1.4 -.- KARATEKE-TIRE (IZMIR)
2021.11.12 16:04:34 38.1610 39.3935 8.2 -.- 1.5 -.- ELIFUSAGI-CERMIK (DIYARBAKIR)
2021.11.12 14:03:22 35.5250 27.5687 5.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
2021.11.12 14:02:40 38.3628 38.8622 5.0 -.- 2.2 -.- AKCA-KALE (MALATYA)
2021.11.12 14:01:33 34.7137 23.7305 18.3 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2021.11.12 13:59:37 39.0068 27.8888 5.0 -.- 1.9 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA)
2021.11.12 13:58:12 38.3277 38.9707 12.1 -.- 2.0 -.- TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG)
2021.11.12 13:27:14 35.0957 25.1237 6.1 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2021.11.12 13:22:18 35.1203 25.2518 6.7 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2021.11.12 13:21:09 37.1462 37.2435 0.0 -.- 1.8 -.- YESILCE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)
2021.11.12 13:20:14 35.1502 25.3038 9.8 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2021.11.12 13:12:46 38.4373 38.8270 5.0 -.- 2.2 -.- GULENKOY-KALE (MALATYA)
2021.11.12 13:08:56 38.4032 38.8382 5.0 -.- 1.6 -.- KARAAGAC-KALE (MALATYA)
2021.11.12 13:08:03 38.4055 38.8118 2.3 -.- 2.2 -.- GULENKOY-KALE (MALATYA)
2021.11.12 13:04:53 37.2220 27.9620 0.0 -.- 1.4 -.- CAMLICA-YATAGAN (MUGLA)
2021.11.12 13:01:03 37.2168 27.9033 0.0 -.- 1.2 -.- KAYADERE-MILAS (MUGLA)
2021.11.12 12:55:56 35.2827 25.2817 16.4 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2021.11.12 12:51:03 39.9257 28.8998 0.0 -.- 1.9 -.- GIRENCIK-ORHANELI (BURSA)

4

2021.11.12 12:48:00 38.3713 38.8412 5.0 -.- 2.2 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA)
2021.11.12 12:46:18 37.2725 27.8988 0.0 -.- 1.3 -.- CAMLIBELEN-MILAS (MUGLA)
2021.11.12 12:45:47 39.1100 27.5273 0.0 -.- 1.6 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA)
2021.11.12 12:43:30 38.3425 38.8312 5.0 -.- 1.4 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA)
2021.11.12 12:40:26 39.6483 28.2388 5.0 -.- 1.3 -.- EYUPBUKU-KEPSUT (BALIKESIR)
2021.11.12 12:39:37 37.1978 27.8777 0.0 -.- 1.4 -.- KAYADERE-MILAS (MUGLA)
2021.11.12 12:37:08 37.2208 27.9022 0.0 -.- 1.4 -.- KAYADERE-MILAS (MUGLA)
2021.11.12 12:36:23 38.3435 38.7847 10.2 -.- 2.1 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA)
2021.11.12 12:34:23 35.3250 25.2633 7.9 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2021.11.12 12:32:41 38.0647 39.7530 5.0 -.- 1.5 -.- GOKICI-ERGANI (DIYARBAKIR)
2021.11.12 12:27:44 38.7947 39.5225 4.9 -.- 1.9 -.- CATAKSU-PERTEK (TUNCELI)
2021.11.12 12:26:01 38.3915 38.8115 5.0 -.- 2.0 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA)
2021.11.12 12:24:04 36.2420 33.7598 0.0 -.- 1.4 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN)
2021.11.12 12:21:39 38.3232 38.8775 5.6 -.- 2.7 -.- CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA)
2021.11.12 12:19:13 38.3210 38.8250 5.0 -.- 4.9 5.0 BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) REVIZE01 (2021.11.12 12:19:13)2021.11.12 12:18:17 40.0468 28.8093 0.0 -.- 1.3 -.- CINARCIK-ORHANELI (BURSA)
2021.11.12 12:12:19 39.5040 38.0762 5.0 -.- 1.8 -.- ESKIBEYLI-DIVRIGI (SIVAS)
2021.11.12 12:11:00 37.9212 32.1688 2.9 -.- 1.8 -.- AKPINAR-SELCUKLU (KONYA)
2021.11.12 11:57:18 37.9157 32.1025 4.3 -.- 2.9 -.- KIZILOREN-MERAM (KONYA)
2021.11.12 10:54:07 41.2197 41.7875 17.7 -.- 2.2 -.- FISTIKLI-(ARTVIN)
2021.11.12 10:48:59 37.5967 29.1733 0.0 -.- 1.4 -.- TEKKEKOY-TAVAS (DENIZLI)
2021.11.12 10:47:19 38.0852 33.0147 0.0 -.- 1.8 -.- KATRANCI-KARATAY (KONYA)
2021.11.12 09:48:19 36.9600 28.3397 10.3 -.- 1.3 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)
2021.11.12 08:59:33 35.2170 25.2903 5.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2021.11.12 08:47:03 35.1607 25.3033 8.4 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2021.11.12 08:31:47 36.3625 27.1350 8.8 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.11.12 06:45:57 35.1360 23.1788 15.9 -.- 4.1 3.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2021.11.12 06:17:06 38.6377 39.5055 5.0 -.- 2.2 -.- DEGIRMENONU-(ELAZIG)
2021.11.12 05:14:49 40.8472 28.2863 15.9 -.- 2.9 -.- MARMARA DENIZI
2021.11.12 04:29:13 37.8618 32.0643 5.5 -.- 2.1 -.- SAGLIK-MERAM (KONYA)
2021.11.12 03:37:13 39.6678 27.6673 7.7 -.- 2.1 -.- HACIHUSEYIN-BALYA (BALIKESIR)
2021.11.12 03:08:46 37.0155 28.2245 1.7 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2021.11.12 03:06:20 39.0163 26.7812 12.4 -.- 2.1 -.- BADEMLI-DIKILI (IZMIR)
2021.11.12 02:32:06 34.0978 33.6047 8.9 -.- 3.7 -.- KIBRIS ACIKLARI-GUNEY--(AKDENIZ)

5

2021.11.12 02:15:29 40.8375 28.2838 14.1 -.- 2.5 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
2021.11.12 02:02:05 36.3012 27.3903 12.9 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.11.12 01:58:14 38.2578 35.9285 8.5 -.- 1.8 -.- IMAMKULLU-TOMARZA (KAYSERI)
2021.11.12 01:33:20 36.4642 27.1107 6.6 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.11.12 01:22:06 36.9763 28.1268 13.4 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2021.11.12 01:15:57 38.8330 26.3975 7.4 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI
2021.11.12 00:13:47 36.3310 27.3765 7.0 -.- 2.1 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)

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