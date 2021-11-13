Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? İşte bugün (13 Kasım) meydana gelen son depremler
Deprem mi oldu ve nerede deprem oldu sorusu çevre illerde ya da kendi yaşadığı kentte meydana gelen depremi az da olsa hisseden vatandaşlar tarafından internette aranan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Konya ve Malatya'da meydana gelen depremlerin ardından çevre kentlerde de beli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar meydana gelen son depremleri internetten öğrenmek istiyorlar. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanan deprem listelerinde günün tüm sarsıntıları kayıt altında listeleniyor. İşte 13 Kasım'da (bugün) meydana gelen son depremler.
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Son depremler, gün ortasına gelinirken Malatya ve çevresinde ikamet eden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 13 Kasım 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu