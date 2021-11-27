Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 27 Kasım tarihli son depremler verileri...
Son depremler verilerine gün içerisine yenileri ekleniyor. Yaşanan sarsıntıların ayrıntılarını merak eden vatandaşlar, "deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorularına yanıt arıyor. Deprem ile ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklama yapılıyor. İşte 27 Kasım tarihli son depremler verileri...
Türkiye güne deprem haberiyle başladı. Günün en hissedilir deprem haberi bu kez Doğu Anadolu Bölgesi'nden geldi. AFAD'ın verilerine göre saat 06.59'da Van'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 06.59 olarak belirtilirken derinliği 9.13 kilometre olarak kaydedildi.