Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 27 Kasım tarihli son depremler verileri...

Türkiye güne deprem haberiyle başladı. Günün en hissedilir deprem haberi bu kez Doğu Anadolu Bölgesi'nden geldi. AFAD'ın verilerine göre saat 06.59'da Van'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 06.59 olarak belirtilirken derinliği 9.13 kilometre olarak kaydedildi.