Deprem mi oldu? İşte 25 Aralık tarihli son depremler
Deprem haberlerine yenileri ekleniyor. Yaşanan sarsıntılar ardından vatandaşlar, başta sosyal medya olmak üzere çeşitli platformlardan "deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorularına yanıt arıyor. Son depremler verilerini Kandilli ve AFAD anlık olarak vatandaşlarla paylaşıyor. İşte 25 Aralık tarihli son depremler...
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.12.25 08:12:08 37.8670 29.3062 13.4 -.- 1.2 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2021.12.25 07:31:34 37.8733 27.0763 5.7 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.12.25 06:56:28 37.8268 29.6722 5.9 -.- 1.7 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2021.12.25 06:52:40 39.3705 40.7215 3.8 -.- 1.2 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2021.12.25 06:11:24 36.0167 27.6255 5.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.12.25 05:58:10 37.6317 26.7728 16.0 -.- 1.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.12.25 05:11:18 36.2332 27.0367 4.5 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.12.25 04:30:20 38.3330 38.6955 5.0 -.- 1.6 -.- ERDEMLI-KALE (MALATYA) İlksel
2021.12.25 04:11:40 37.8643 29.3317 14.4 -.- 1.4 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI) İlksel
2021.12.25 03:55:32 37.3742 35.7723 4.6 -.- 0.9 -.- CUKUROREN-KOZAN (ADANA) İlksel
2021.12.25 03:46:26 36.4570 27.1115 4.0 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.12.25 03:36:48 37.9028 27.0258 17.8 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.12.25 03:36:23 38.7498 43.4657 1.2 -.- 1.3 -.- YEMLICE-(VAN) İlksel
2021.12.25 03:18:43 37.8655 27.0292 13.1 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.12.25 02:39:16 38.5942 27.7928 7.5 -.- 2.1 -.- AKKOY-TURGUTLU (MANISA) İlksel
2021.12.25 01:53:22 35.1210 25.2017 7.4 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.12.25 01:14:10 35.1388 25.1897 6.6 -.- 3.6 3.6 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.12.25 00:24:15 37.8538 27.1773 2.3 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.12.25 00:11:14 39.8185 41.8057 5.0 -.- 1.0 -.- YEMLIK-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel