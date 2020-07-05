Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler verileri

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) ve Afet ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD) tarafından kaydedilen verilerle son depremleri anlık olarak paylaşıyor. Hafta boyunca devam eden depremlere yenileri ekleniyor.