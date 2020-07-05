Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler verileri
Deprem haberlerine yenileri eklenmeye devam ediyor. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yaşanan sarsıntılar ardından vatandaşlar 'deprem mi oldu, nerede deprem oldu?' gibi sorulara internet üzerinden yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli 5 Temmuz tarihli son depremleri paylaştı. İşte son depremler verileri...
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1
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) ve Afet ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD) tarafından kaydedilen verilerle son depremleri anlık olarak paylaşıyor. Hafta boyunca devam eden depremlere yenileri ekleniyor.
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AFAD'ın aktardığı veriye göre son saatlerde en hissedilir depremlerden biri Doğu Anadolu Bölgesi'nde meydana geldi. Saat 23.12'de Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 14.91 kilometre derinliğinde ve 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz. SON DEPREMLER LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN