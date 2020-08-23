Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli on depremler verileri (23 Ağustos)
Son depremler verileri, 23 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Yaşanan sarsıntılar nedeniyle panik yaşayan pek çok kişi, özellikle sosyal medya platformu üzerinden ‘deprem mi oldu, nerede deprem oldu?’ sorularına yanıt arıyor. Peki 23 Ağustos Pazar günü nerelerde deprem oldu, en son nerede, ne zaman, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
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1
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Deprem, Türkiye’nin ana gündem konularından biri haline geldi. Özellikle deprem uzmanlarının yaptığı büyük Marmara depremi nedeniyle yaşanan her sarsıntı yurdun çeşitli yerlerinde paniğe neden oluyor. Şiddeti değişiklik gösteren depremler, zaman zaman yıkımlara ve can kaybına neden olabiliyor. İşte son depremlerin merkez üssü, şiddeti ve saatiyle ilgili bilgiler…
2
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden alınan verilere göre, 23 Ağustos 2020 tarihinde ülkemizde en son deprem 11.19’da Ege Denizi’nde meydana geldi. 2.6 şiddetindeki depremin derinliği 5.0 olarak belirlendi. Son verilere göre ayrıca, Balıkesir, Çanakkale, Malatya, Akdeniz, Diyarbakır’da deprem meydana geldi.
3
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Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.