Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli on depremler verileri (23 Ağustos)

Deprem, Türkiye’nin ana gündem konularından biri haline geldi. Özellikle deprem uzmanlarının yaptığı büyük Marmara depremi nedeniyle yaşanan her sarsıntı yurdun çeşitli yerlerinde paniğe neden oluyor. Şiddeti değişiklik gösteren depremler, zaman zaman yıkımlara ve can kaybına neden olabiliyor. İşte son depremlerin merkez üssü, şiddeti ve saatiyle ilgili bilgiler…