Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli 2 Ağustos son depremler verileri
Deprem, Türkiye’nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. AFAD ve Kandilli 2 Ağustos son depremler ekranına göre, Türkiye’nin birçok noktasında artçı depremler yaşandı. Sarsıntılar nedeniyle panik olan vatandaşlar, özellikle sosyal medya üzerinden ‘deprem mi oldu, nerede deprem oldu?’ gibi sorulara yanıt arıyor. İşte AFAD ve Kandilli 2 Ağustos son depremler verileri…
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1
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AFAD ve Kandilli son depremler listesine göre, Akdeniz, Elazığ ve Kütahya açıklarında artçı depremler yaşandı. Depremin merkez üssü, saati ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, son verilerini takip ediyor.
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AKDENİZ’DE DEPREM
Haftanın en hissedilir sarsıntılarından biri Akdeniz’de yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 1 Ağustos tarihinde saat 06.43'te Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 35.30 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz. SON DEPREMLER LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN