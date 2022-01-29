Deprem mi oldu? 29 Ocak tarihli son depremler

Türkiye yeni güne deprem haberiyle uyandı. Bu kez sarsıntı haberi Antalya'dan geldi. AFAD'ın aktardığı bilgiye göre saat 04.50'de Antalya'nın Kumluca açıklarında, Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.6 km olarak bildirildi.