Deprem mi oldu? 29 Ocak tarihli son depremler

Türkiye yeni güne deprem haberiyle uyandı. Bu kez sarsıntı haberi Antalya'dan geldi. AFAD'ın aktardığı bilgiye göre saat 04.50'de Antalya'nın Kumluca açıklarında, Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.6 km olarak bildirildi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Antalya'nın yanı sıra Şanlı Urfa, Osmaniye, Muş, Muğla, Konya ve Denizli'de şiddetleri 3.0'ı geçmeyen artçı depremler meydana geldi.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.01.29 08:30:42 36.8245 28.0308 25.9 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.29 08:27:03 37.9252 27.1665 5.2 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.29 07:34:33 37.5435 38.7492 4.5 -.- 1.7 -.- GULALDI-HILVAN (SANLIURFA) İlksel
2022.01.29 07:33:56 37.4323 36.1913 17.2 -.- 1.7 -.- KAYASUYU-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2022.01.29 06:53:51 38.9962 42.0412 8.4 -.- 1.7 -.- GUNBATMAZ-BULANIK (MUS) İlksel
2022.01.29 06:00:30 37.0837 28.4248 7.3 -.- 1.5 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.01.29 05:59:06 41.0132 43.8918 5.0 -.- 2.4 -.- ERMENISTAN İlksel
2022.01.29 05:32:28 36.1903 29.5953 26.1 -.- 1.3 -.- YENIKOY-KAS (ANTALYA) İlksel
2022.01.29 05:14:04 36.2777 30.6827 21.5 -.- 2.9 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.29 04:50:53 36.2417 30.6993 21.1 -.- 3.4 3.5 ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.29 03:10:53 37.8457 29.3952 8.5 -.- 2.4 -.- KAKLIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2022.01.29 03:06:47 37.8270 29.4043 7.8 -.- 2.3 -.- KAKLIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2022.01.29 03:04:49 36.5173 27.6145 85.8 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2022.01.29 02:48:30 36.2513 29.0002 35.5 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2022.01.29 02:18:54 38.2138 32.3397 5.4 -.- 1.5 -.- LADIK-SARAYONU (KONYA) İlksel
2022.01.29 02:05:21 38.2203 32.3170 5.8 -.- 1.5 -.- BUYUKZENGI-SARAYONU (KONYA) İlksel
2022.01.29 01:36:23 38.9787 42.0143 10.7 -.- 1.9 -.- GUNBATMAZ-BULANIK (MUS) İlksel
2022.01.29 00:53:18 37.8642 26.9875 5.2 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel