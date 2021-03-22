Deprem mi oldu? 22 Mart son depremler listesi

Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından veriliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre 22 Mart’ta saat 07:20’de Elazığ Acıpayam’da 1.7 büyüklüğünde yerin 5.4 km derinliğinde deprem meydana geldi. İşte gerçekleşen depremlerin listesi