Deprem mi oldu? 22 Mart son depremler listesi

Son depremler ile ilgili yapılan açıklamalar araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremlerin nerede olduğu, şiddeti ve ne kadar derinlikte gerçekleştiği ile ilgili bilgiler veriliyor. Peki en son nerede deprem oldu? İşte 22 Mart son depremler listesi
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Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından veriliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre 22 Mart’ta saat 07:20’de Elazığ Acıpayam’da 1.7 büyüklüğünde yerin 5.4 km derinliğinde deprem meydana geldi. İşte gerçekleşen depremlerin listesi
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DEPREM Mİ OLDU?
22 Mart’ta saat 07:20’de Elazığ Acıpayam’da 1.7 büyüklüğünde yerin 5.4 km derinliğinde deprem meydana geldi. Saat 07:07’de ise Elazığ Kavaktepe’de 1.6 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti.
Dün gece 00:33'te ise Marmara Denizi'nde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamaya göre 3.7 büyüklüğündeki deprem Balıkesir’in Erdek ilçesi açıklarında oldu. 11.1 km derinlikte meydana gelen deprem İstanbul’da da hissedildi.