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Haber Giriş: 22 Mart 2021 - 08:06 | 

Deprem mi oldu? 22 Mart son depremler listesi

Son depremler ile ilgili yapılan açıklamalar araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremlerin nerede olduğu, şiddeti ve ne kadar derinlikte gerçekleştiği ile ilgili bilgiler veriliyor. Peki en son nerede deprem oldu? İşte 22 Mart son depremler listesi

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Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından veriliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre 22 Mart’ta saat 07:20’de Elazığ Acıpayam’da 1.7 büyüklüğünde yerin 5.4 km derinliğinde deprem meydana geldi. İşte gerçekleşen depremlerin listesi

2DEPREM Mİ OLDU

DEPREM Mİ OLDU?

22 Mart’ta saat 07:20’de Elazığ Acıpayam’da 1.7 büyüklüğünde yerin 5.4 km derinliğinde deprem meydana geldi. Saat 07:07’de ise Elazığ Kavaktepe’de 1.6 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti.

Dün gece 00:33'te ise Marmara Denizi'nde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamaya göre 3.7 büyüklüğündeki deprem Balıkesir’in Erdek ilçesi açıklarında oldu. 11.1 km derinlikte meydana gelen deprem İstanbul’da da hissedildi.

SON DEPREMLER EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2021.03.22 07:20:01 38.5412 39.2878 5.4 -.- 1.7 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG) İlksel

2021.03.22 07:07:54 38.4988 39.1917 4.8 -.- 1.6 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG) İlksel

2021.03.22 05:48:42 38.7095 27.5470 6.8 -.- 2.5 -.- SELIMSAHLAR-(MANISA) İlksel

2021.03.22 05:30:51 40.4955 28.1422 19.8 -.- 1.7 -.- BANDIRMA ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI) İlksel

2021.03.22 05:16:11 38.9498 26.0933 8.8 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.03.22 05:15:12 35.8422 33.8867 24.6 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2021.03.22 05:07:59 37.3997 35.7488 25.1 -.- 1.0 -.- TUFANLI-KOZAN (ADANA) İlksel

2021.03.22 05:05:14 40.4845 32.9830 5.4 -.- 2.0 -.- KIZILOREN-CUBUK (ANKARA) İlksel

2021.03.22 04:27:00 35.8253 33.8480 27.2 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2021.03.22 03:20:39 37.9977 25.9465 4.7 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

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