Deprem mi oldu? 15 Mart Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son depremler ile ilgili açıklamalar araştırılıyor. Deprem olan illerde yaşayan vatandaşlşar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. Vatandaşlar depremin nerede olduğunu, şiddetini ve kaç km derinlikte gerçekleştiğini bu açıklamalardan öğrenebiliyorlar. Kandilli Rasathanes tarafından yapılan açıklamaya göre saat 08:30'da Kuşadası Körfezi'nde 1.6 büyüklüğünde, saat 07:22'de Yozgat'ta 2.1 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.