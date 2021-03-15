Deprem mi oldu? 15 Mart Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından veriliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla Menteşe'de saat 04.55'te deprem kaydedildi. Depremin, 6,98 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. İşte gerçekleşen son depremlerin listesi
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Son depremler ile ilgili açıklamalar araştırılıyor. Deprem olan illerde yaşayan vatandaşlşar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. Vatandaşlar depremin nerede olduğunu, şiddetini ve kaç km derinlikte gerçekleştiğini bu açıklamalardan öğrenebiliyorlar. Kandilli Rasathanes tarafından yapılan açıklamaya göre saat 08:30'da Kuşadası Körfezi'nde 1.6 büyüklüğünde, saat 07:22'de Yozgat'ta 2.1 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.
2
DEPREM Mİ OLDU?
Muğla'nın Menteşe ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, "Menteşe ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." açıklamasını yaptı. Depremin, 6,98 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.