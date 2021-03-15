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Haber Giriş: 15 Mart 2021 - 08:53 | 

Deprem mi oldu? 15 Mart Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından veriliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla Menteşe'de saat 04.55'te deprem kaydedildi. Depremin, 6,98 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. İşte gerçekleşen son depremlerin listesi

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Son depremler ile ilgili açıklamalar araştırılıyor. Deprem olan illerde yaşayan vatandaşlşar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. Vatandaşlar depremin nerede olduğunu, şiddetini ve kaç km derinlikte gerçekleştiğini bu açıklamalardan öğrenebiliyorlar. Kandilli Rasathanes tarafından yapılan açıklamaya göre saat 08:30'da Kuşadası Körfezi'nde 1.6 büyüklüğünde, saat 07:22'de Yozgat'ta 2.1 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

2DEPREM Mİ OLDU

DEPREM Mİ OLDU?

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, "Menteşe ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." açıklamasını yaptı. Depremin, 6,98 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

SON DEPREMLER EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2021.03.15 08:30:57 37.9198 27.1543 3.2 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.03.15 07:22:43 39.8963 34.2055 4.3 -.- 2.1 -.- TERZILI-YERKOY (YOZGAT) İlksel

2021.03.15 07:07:11 37.8135 26.4455 5.9 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.03.15 07:00:31 38.9477 26.0392 9.3 -.- 3.1 3.1 EGE DENIZI İlksel

2021.03.15 06:48:49 37.1307 28.7492 12.7 -.- 1.2 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel

2021.03.15 06:28:21 37.1400 28.7978 13.3 -.- 1.2 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel

2021.03.15 06:15:17 35.7190 28.2652 8.0 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel

2021.03.15 06:12:11 40.5790 27.1800 4.4 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2021.03.15 06:04:01 37.0553 29.2513 23.2 -.- 1.1 -.- GOKCEYAKA-CAMELI (DENIZLI) İlksel

2021.03.15 05:43:26 37.0902 30.4685 5.0 -.- 0.9 -.- BAYATBADEMLERI-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel

2021.03.15 05:31:05 40.1348 27.7773 7.9 -.- 1.9 -.- SARACLAR-GONEN (BALIKESIR) İlksel

2021.03.15 05:23:21 37.7675 37.8470 9.0 -.- 1.4 -.- GUNEYKAS-BESNI (ADIYAMAN) İlksel

2021.03.15 05:22:26 40.6325 29.0617 10.4 -.- 1.0 -.- TESVIKIYE-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2021.03.15 05:21:51 34.7488 23.9318 24.1 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.03.15 05:11:35 37.1457 28.7500 14.4 -.- 1.0 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel

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