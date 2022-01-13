Denizli, Manisa ve Muğla’da elektrik kesintisi… Elektrikler ne zaman gelecek? ADM Elektrik Dağıtım kesinti programını paylaştı

Denizli, Manisa ve Muğla’nın bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Kesintilerden etkilenen mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, 13 Ocak elektrik kesintisi programını ADM Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yayınlanan kesinti listesini inceliyor. ADM'den yapılan açıklamada "Planlı (bildir​​​imli) kesintiler; şirketimiz​​​in enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce kurumsal web sitemiz, sosyal medya hesaplarımız, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır." denildi.