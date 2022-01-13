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Haber Giriş: 13 Ocak 2022 - 11:50 | 

Denizli, Manisa ve Muğla’da elektrik kesintisi… Elektrikler ne zaman gelecek? ADM Elektrik Dağıtım kesinti programını paylaştı

ADM Elektrik Dağıtım günlük kesinti programını paylaştı. Elektrik kesintisi programına göre, bugün Denizli, Manisa ve Muğla’nın bazı ilçelerine planlı bakım ve onarım çalışmaları gereğince elektrik verilemeyecek. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 13 Ocak kesinti listesine göre, ADM Elektrik Dağıtım kesinti programı...

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1
Denizli, Manisa ve Muğla’nın bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Kesintilerden etkilenen mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, 13 Ocak elektrik kesintisi programını ADM Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yayınlanan kesinti listesini inceliyor. ADM'den yapılan açıklamada "Planlı (bildir​​​imli) kesintiler; şirketimiz​​​in enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce kurumsal web sitemiz, sosyal medya hesaplarımız, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır." denildi.
2DENLİZLİDE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK

DENLİZLİ'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

DENİZLİ

İHBAŞLAMA SAATİBİTİŞ SAATİKESİNTİ NEDENİKESİNTİDEN ETKİLENECEK BÖLGE VE SEMTLER
13.01.202209:0016:00Arıza Onarım Ve Bakım NedeniyleTEKKE,TIRKAZ,KABAAĞAÇ MAHALLESININ TAMAMI VE BU BÖLGEDEKI ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERILER
13.01.202210:0015:00Yatırım Tesislerinin Devreye AlınmasıYENI MAHALLE, HÜKÜMET KONAĞI ÇEVRESI
13.01.202210:0014:00Arıza Onarım Ve Bakım NedeniyleÇAKMAK MAHALLESI 286, 146, 147, 166, 141, 139, 183, 161, 162, 190, 159, 148, 168, 167, 187, 182, 186, 144, 131, 172, 173, 174, 175, 176, 170, 177, 178, 167 SOKAKLAR ATATÜRK CADDESI 2001, 2010, 2012, 2039, 2025 SOKAKLAR VE BAĞLI ARA SOKAKLAR
13.01.202210:0015:00Arıza Onarım Ve Bakım NedeniyleKARAKÖY MAHALLESININ BIR KISMI VE BAĞLI ARA SOKAKLAR.
13.01.202211:0013:00Arıza Onarım Ve Bakım NedeniyleNARLI MAHALLESININ TAMAMI, KARAKÖY MAHALLESININ BIR KISMI VE BAĞLI ARA SOKAKLAR ILE ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERILER ETKILENECEKTIR
13.01.202212:0017:00Yatırım Tesislerinin Devreye AlınmasıYUKARI ÇAMLIK MAHALLESININ BIR KISMI VE BAĞLI ARA SOKAKLAR.
13.01.202212:3017:30Yatırım Tesislerinin Devreye AlınmasıCABAR MAH.CABAR INCESU AKPINAR MAH.YUKARI MAH.DEMOKRASI BULVARI ADAMACI CAD. ÖTM VE BAĞLI BULUNAN ARA SOKAKLARIN TAMAMI
3AYDINDA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK

AYDIN'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

AYDIN

ARİHBAŞLAMA SAATİBİTİŞ SAATİKESİNTİ NEDENİKESİNTİDEN ETKİLENECEK BÖLGE VE SEMTLER
13.01.202209:0013:00Arıza Onarım Ve Bakım NedeniyleAYDIN İLI, EFELER İLÇESINDE BULUNAN; ADNAN MENDERES MAHALLESI 520,539 SOKAKLARI, OSMAN GAZI CADDESI(KISMI) VE DOĞU ÇEVRE BULVARI(KISMI) KESINTIDEN ETKILENECEKTIR.
13.01.202210:0012:00Yatırım Tesislerinin Devreye AlınmasıGÖLCÜK MAHALLE KIŞLA MEVKİİ, AKÇAABAT MAHALLESİ, GÜRAL PORSELEN TR MEVKİİ
13.01.202210:0013:00Yatırım Tesislerinin Devreye AlınmasıSOĞANCILAR MAHALLESI MEZARLIK MEVKII, CUMHURIYET MAHALLESI EŞIYOKLAR BENZINLIK MEVKII VE CUMHURIYET MAHALLESI ÇAMLICA ÖĞRENCI YURDU MEVKII
13.01.202210:0015:00Yatırım Tesislerinin Devreye AlınmasıBUHARKENT İLÇESİ ORTAKÇI MENDERES ZAFER FESLEK GELENBE MAHALLELERİ VE BU BÖLGEDE BULUNAN ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLERDE ENERJİ KESİNTİSİ
13.01.202210:0015:00Yatırım Tesislerinin Devreye AlınmasıKUYUCAK ILÇESI GENCELLI GENCELLIDERE MAHALLESININ TAMAMINDA VE BU BÖLGEDE BULUNAN ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERILERDE ENERJI KESINTISI
13.01.202211:0016:00Yatırım Tesislerinin Devreye AlınmasıKUYUCAK İLÇESİ BAŞARAN MAHALLESİNİN MEZARLIK BÖLGESİ VE KARAPINAR ÇAMDİBİ MAHALLELERİNİN TAMAMINDA ENERJİ KESİNTİSİ
13.01.202211:0013:00Arıza Onarım Ve Bakım NedeniyleKOÇARLI ILÇESI YENI MAHALLE VE ORTA MAHALLE
13.01.202214:0018:00Arıza Onarım Ve Bakım NedeniyleAYDIN İLI, EFELER İLÇESINDE BULUNAN; ATA MAHALLESI 643, 641, 608, 637, 610, 635, 631, 627, 625 SOKAKLARI, ÇIFTÇI CADDESI (KISMI), DOĞU ÇEVRE BULVARI(KISMI VE EGEMENLIK BULVARI(KISMI) KESINTIDEN ETKILENECEKTIR.
4MUĞLADA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK

MUĞLA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

TARİHBAŞLAMA SAATİBİTİŞ SAATİKESİNTİ NEDENİKESİNTİDEN ETKİLENECEK BÖLGE VE SEMTLER
13.01.202209:0015:00Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması13.01.2021 TARIHINDE FETHIYE İLÇEMIZ, KARGI MAHALLESI ATATÜRK BULVARI, 109 YENI CAMI SOKAK, 107 GÜNEŞ SOKAK GENELI, GÜNLÜKKENT SISTESI, MEZARLIK ALTI VE ÇEVREYOLU KENARI DUT DIBI MEVKII GENELI YATIRIM TESISLERININ DEVREYE ALINMASINDAN DOLAYI SAAT 09:00 ILE 15:00 SAATLERI ARASI ELEKTRIK KESINTISI YAPILACAKTIR.
13.01.202209:0014:00Yatırım Tesislerinin Devreye AlınmasıTEPEARASI MAHALLESINE BAĞLI GÜNNÜCEK MEVKII 40. CADDE, 37, 38, 39,41, 50 SOKAK, GÜNNÜCEK SOKAK VE ÇEVRESINDE
13.01.202209:0014:00Arıza Onarım Ve Bakım NedeniyleTURGUTREİS; KARABAĞ MAHALLESİ; YAKAARASI CADDESİ, YALI MAHALLESİ TURGUT ÖZAL CADDESİ VE BAĞLI SOKAKLARI
13.01.202210:0013:00Yatırım Tesislerinin Devreye AlınmasıYALIKAVAK MAHALLESİ; KÜDÜR MEVKİSİ, KÜDÜR CADDESİ, ŞEHİT ENGİN BÜYÜK SÖYLEMEZ CADDESİ, VALİ CADDESİ, KENAN EVREN CADDESİ, CUMHURİYET CADDESİ BİR KISMI, PLAJ CADDESİ BİR KISMI, SANATCI EVLERİ CADDESİ, TERSANA SOKAK, ŞERİF ALİ SOKAK, UZUN SOKAK, DAVAZLI SOKAK, GÖRMEZOĞLU SOKAK, PALAMUT SOKAK, SEFİR SOKAK, SEFİR 1. SOKAK, HACI BEKTAŞ SOKAK, 1 SOKAK, 94. SOKAK, GÜNEŞBENDE EVLERİ, ELEGANT EVLERİ, KÜDÜR CAMİSİ.
13.01.202210:0016:00Arıza Onarım Ve Bakım NedeniyleBAKIM ÇALIŞMASI IÇIN DERINCE, GÜNLÜK, SAKARKAYA, KAYABÜKÜ, KANDAK,GÖLDERE,KONAK,NARHISAR,HACIAHMETLER,KARŞIYAKA, EKINDERE, ETRENLI, ŞENKÖY MAHALLERI GENELINDE VE BÖLGEDE BULUNAN ÖZEL TRAFO MÜŞTERILERIMIZDE DE ELEKTRIK ENERJISI KESINTISI UYGULANACAKTIR.
13.01.202210:0015:00Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması13 OCAK 2022 PERŞEMBE GÜNÜ SÖĞÜT MAHALLESI KIZILYER MEVKII GENELINE ŞIRKETIMIZ YATIRIM TESISLERININ DEVREYE ALINMASI SEBEBIYLE 10:00 -15:00 SAATLERI ARASINDA ELEKTRIK VERILEMEYECEKTIR.
13.01.202210:0016:00Yatırım Tesislerinin Devreye AlınmasıSEYDIKEMER İLÇEMIZ, ARSA MAHALLESI, YUKARI SOKAK TRAFO BÖLGESI VE ÇEVRESI YATIRIM TESISLERININ DEVREYE ALINMASI ÇALIŞMALARI NEDENIYLE 10:00 ILE 16:00 SAATLERI ARASI ELEKTRIK KESINTISI YAPILACAKTIR.
13.01.202210:0016:00Yatırım Tesislerinin Devreye AlınmasıFETHIYE İLÇEMIZ, AKARCA MAHALLESI, ÖĞRETMENLER CADDESI, CELAL BAYAR CADDESI, TARIK MARO CADDESI, 856.SOKAK, 842. SOKAK, 855.SOKAK, 856.SOKAK, 837.SOKAK,844.SOKAK,842.SOKAK ,837.SOKAK VE ÇEVRESI YATIRIM TESISLERININ DEVREYE ALINMASI ÇALIŞMALARI NEDENIYLE 10:00 ILE 16:00 SAATLERI ARASI ELEKTRIK KESINTISI YAPILACAKTIR.
13.01.202210:0016:00Yatırım Tesislerinin Devreye AlınmasıFETHIYE İLÇEMIZ, AKARCA MAHALLESI, ÖĞRETMENLER CADDESI, CELAL BAYAR CADDESI, TARIK MARO CADDESI, 856.SOKAK, 842. SOKAK, 855.SOKAK, 856.SOKAK, 837.SOKAK,844.SOKAK,842.SOKAK ,837.SOKAK VE ÇEVRESI YATIRIM TESISLERININ DEVREYE ALINMASI ÇALIŞMALARI NEDENIYLE 09:00 ILE 15:00 SAATLERI ARASI ELEKTRIK KESINTISI YAPILACAKTIR.
13.01.202213:0017:00Yatırım Tesislerinin Devreye AlınmasıEGE MAHALLESINE BAĞLI ALEMDAR CADDESININ BIR KISMI, PAPATYA SOKAK, ANAFARTALAR 2, 4, 6 SOKAK VE ÇEVRESINDE
13.01.202214:0018:00Arıza Onarım Ve Bakım NedeniyleULA İLÇESI GÖLCÜK, TURGUT, YAYLASÖĞÜT, ÇIÇEKLI, ARMUTÇUK MAHALLELERI TAMAMI VE BÖLGEDE BULUNAN ÖTM MÜŞTERILERINDE ATAKAN ENERJI BAKIM-AĞAÇ KESIM ÇALIŞMALARI NEDENIYLE ENERJI KESINTISI YAPILACAKTIR.
13.01.202214:0018:00Arıza Onarım Ve Bakım NedeniyleMENTEŞE İLÇESI ÇAKMAK, YARAŞ MAHALLELERI TAMAMI VE BÖLGEDE BULUNAN ÖTM MÜŞTERILERINDE ATAKAN ENERJI BAKIM-AĞAÇ KESIM ÇALIŞMALARI NEDENIYLE ENERJI KESINTISI YAPILACAKTIR.
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