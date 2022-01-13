Denizli, Manisa ve Muğla’da elektrik kesintisi… Elektrikler ne zaman gelecek? ADM Elektrik Dağıtım kesinti programını paylaştı
ADM Elektrik Dağıtım günlük kesinti programını paylaştı. Elektrik kesintisi programına göre, bugün Denizli, Manisa ve Muğla’nın bazı ilçelerine planlı bakım ve onarım çalışmaları gereğince elektrik verilemeyecek. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 13 Ocak kesinti listesine göre, ADM Elektrik Dağıtım kesinti programı...
Denizli, Manisa ve Muğla’nın bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Kesintilerden etkilenen mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, 13 Ocak elektrik kesintisi programını ADM Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yayınlanan kesinti listesini inceliyor. ADM'den yapılan açıklamada "Planlı (bildirimli) kesintiler; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce kurumsal web sitemiz, sosyal medya hesaplarımız, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır." denildi.
DENLİZLİ'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
DENİZLİ
|İH
|BAŞLAMA SAATİ
|BİTİŞ SAATİ
|KESİNTİ NEDENİ
|KESİNTİDEN ETKİLENECEK BÖLGE VE SEMTLER
|13.01.2022
|09:00
|16:00
|Arıza Onarım Ve Bakım Nedeniyle
|TEKKE,TIRKAZ,KABAAĞAÇ MAHALLESININ TAMAMI VE BU BÖLGEDEKI ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERILER
|13.01.2022
|10:00
|15:00
|Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması
|YENI MAHALLE, HÜKÜMET KONAĞI ÇEVRESI
|13.01.2022
|10:00
|14:00
|Arıza Onarım Ve Bakım Nedeniyle
|ÇAKMAK MAHALLESI 286, 146, 147, 166, 141, 139, 183, 161, 162, 190, 159, 148, 168, 167, 187, 182, 186, 144, 131, 172, 173, 174, 175, 176, 170, 177, 178, 167 SOKAKLAR ATATÜRK CADDESI 2001, 2010, 2012, 2039, 2025 SOKAKLAR VE BAĞLI ARA SOKAKLAR
|13.01.2022
|10:00
|15:00
|Arıza Onarım Ve Bakım Nedeniyle
|KARAKÖY MAHALLESININ BIR KISMI VE BAĞLI ARA SOKAKLAR.
|13.01.2022
|11:00
|13:00
|Arıza Onarım Ve Bakım Nedeniyle
|NARLI MAHALLESININ TAMAMI, KARAKÖY MAHALLESININ BIR KISMI VE BAĞLI ARA SOKAKLAR ILE ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERILER ETKILENECEKTIR
|13.01.2022
|12:00
|17:00
|Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması
|YUKARI ÇAMLIK MAHALLESININ BIR KISMI VE BAĞLI ARA SOKAKLAR.
|13.01.2022
|12:30
|17:30
|Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması
|CABAR MAH.CABAR INCESU AKPINAR MAH.YUKARI MAH.DEMOKRASI BULVARI ADAMACI CAD. ÖTM VE BAĞLI BULUNAN ARA SOKAKLARIN TAMAMI
AYDIN'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
AYDIN
|ARİH
|BAŞLAMA SAATİ
|BİTİŞ SAATİ
|KESİNTİ NEDENİ
|KESİNTİDEN ETKİLENECEK BÖLGE VE SEMTLER
|13.01.2022
|09:00
|13:00
|Arıza Onarım Ve Bakım Nedeniyle
|AYDIN İLI, EFELER İLÇESINDE BULUNAN; ADNAN MENDERES MAHALLESI 520,539 SOKAKLARI, OSMAN GAZI CADDESI(KISMI) VE DOĞU ÇEVRE BULVARI(KISMI) KESINTIDEN ETKILENECEKTIR.
|13.01.2022
|10:00
|12:00
|Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması
|GÖLCÜK MAHALLE KIŞLA MEVKİİ, AKÇAABAT MAHALLESİ, GÜRAL PORSELEN TR MEVKİİ
|13.01.2022
|10:00
|13:00
|Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması
|SOĞANCILAR MAHALLESI MEZARLIK MEVKII, CUMHURIYET MAHALLESI EŞIYOKLAR BENZINLIK MEVKII VE CUMHURIYET MAHALLESI ÇAMLICA ÖĞRENCI YURDU MEVKII
|13.01.2022
|10:00
|15:00
|Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması
|BUHARKENT İLÇESİ ORTAKÇI MENDERES ZAFER FESLEK GELENBE MAHALLELERİ VE BU BÖLGEDE BULUNAN ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLERDE ENERJİ KESİNTİSİ
|13.01.2022
|10:00
|15:00
|Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması
|KUYUCAK ILÇESI GENCELLI GENCELLIDERE MAHALLESININ TAMAMINDA VE BU BÖLGEDE BULUNAN ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERILERDE ENERJI KESINTISI
|13.01.2022
|11:00
|16:00
|Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması
|KUYUCAK İLÇESİ BAŞARAN MAHALLESİNİN MEZARLIK BÖLGESİ VE KARAPINAR ÇAMDİBİ MAHALLELERİNİN TAMAMINDA ENERJİ KESİNTİSİ
|13.01.2022
|11:00
|13:00
|Arıza Onarım Ve Bakım Nedeniyle
|KOÇARLI ILÇESI YENI MAHALLE VE ORTA MAHALLE
|13.01.2022
|14:00
|18:00
|Arıza Onarım Ve Bakım Nedeniyle
|AYDIN İLI, EFELER İLÇESINDE BULUNAN; ATA MAHALLESI 643, 641, 608, 637, 610, 635, 631, 627, 625 SOKAKLARI, ÇIFTÇI CADDESI (KISMI), DOĞU ÇEVRE BULVARI(KISMI VE EGEMENLIK BULVARI(KISMI) KESINTIDEN ETKILENECEKTIR.
MUĞLA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
|TARİH
|BAŞLAMA SAATİ
|BİTİŞ SAATİ
|KESİNTİ NEDENİ
|KESİNTİDEN ETKİLENECEK BÖLGE VE SEMTLER
|13.01.2022
|09:00
|15:00
|Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması
|13.01.2021 TARIHINDE FETHIYE İLÇEMIZ, KARGI MAHALLESI ATATÜRK BULVARI, 109 YENI CAMI SOKAK, 107 GÜNEŞ SOKAK GENELI, GÜNLÜKKENT SISTESI, MEZARLIK ALTI VE ÇEVREYOLU KENARI DUT DIBI MEVKII GENELI YATIRIM TESISLERININ DEVREYE ALINMASINDAN DOLAYI SAAT 09:00 ILE 15:00 SAATLERI ARASI ELEKTRIK KESINTISI YAPILACAKTIR.
|13.01.2022
|09:00
|14:00
|Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması
|TEPEARASI MAHALLESINE BAĞLI GÜNNÜCEK MEVKII 40. CADDE, 37, 38, 39,41, 50 SOKAK, GÜNNÜCEK SOKAK VE ÇEVRESINDE
|13.01.2022
|09:00
|14:00
|Arıza Onarım Ve Bakım Nedeniyle
|TURGUTREİS; KARABAĞ MAHALLESİ; YAKAARASI CADDESİ, YALI MAHALLESİ TURGUT ÖZAL CADDESİ VE BAĞLI SOKAKLARI
|13.01.2022
|10:00
|13:00
|Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması
|YALIKAVAK MAHALLESİ; KÜDÜR MEVKİSİ, KÜDÜR CADDESİ, ŞEHİT ENGİN BÜYÜK SÖYLEMEZ CADDESİ, VALİ CADDESİ, KENAN EVREN CADDESİ, CUMHURİYET CADDESİ BİR KISMI, PLAJ CADDESİ BİR KISMI, SANATCI EVLERİ CADDESİ, TERSANA SOKAK, ŞERİF ALİ SOKAK, UZUN SOKAK, DAVAZLI SOKAK, GÖRMEZOĞLU SOKAK, PALAMUT SOKAK, SEFİR SOKAK, SEFİR 1. SOKAK, HACI BEKTAŞ SOKAK, 1 SOKAK, 94. SOKAK, GÜNEŞBENDE EVLERİ, ELEGANT EVLERİ, KÜDÜR CAMİSİ.
|13.01.2022
|10:00
|16:00
|Arıza Onarım Ve Bakım Nedeniyle
|BAKIM ÇALIŞMASI IÇIN DERINCE, GÜNLÜK, SAKARKAYA, KAYABÜKÜ, KANDAK,GÖLDERE,KONAK,NARHISAR,HACIAHMETLER,KARŞIYAKA, EKINDERE, ETRENLI, ŞENKÖY MAHALLERI GENELINDE VE BÖLGEDE BULUNAN ÖZEL TRAFO MÜŞTERILERIMIZDE DE ELEKTRIK ENERJISI KESINTISI UYGULANACAKTIR.
|13.01.2022
|10:00
|15:00
|Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması
|13 OCAK 2022 PERŞEMBE GÜNÜ SÖĞÜT MAHALLESI KIZILYER MEVKII GENELINE ŞIRKETIMIZ YATIRIM TESISLERININ DEVREYE ALINMASI SEBEBIYLE 10:00 -15:00 SAATLERI ARASINDA ELEKTRIK VERILEMEYECEKTIR.
|13.01.2022
|10:00
|16:00
|Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması
|SEYDIKEMER İLÇEMIZ, ARSA MAHALLESI, YUKARI SOKAK TRAFO BÖLGESI VE ÇEVRESI YATIRIM TESISLERININ DEVREYE ALINMASI ÇALIŞMALARI NEDENIYLE 10:00 ILE 16:00 SAATLERI ARASI ELEKTRIK KESINTISI YAPILACAKTIR.
|13.01.2022
|10:00
|16:00
|Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması
|FETHIYE İLÇEMIZ, AKARCA MAHALLESI, ÖĞRETMENLER CADDESI, CELAL BAYAR CADDESI, TARIK MARO CADDESI, 856.SOKAK, 842. SOKAK, 855.SOKAK, 856.SOKAK, 837.SOKAK,844.SOKAK,842.SOKAK ,837.SOKAK VE ÇEVRESI YATIRIM TESISLERININ DEVREYE ALINMASI ÇALIŞMALARI NEDENIYLE 10:00 ILE 16:00 SAATLERI ARASI ELEKTRIK KESINTISI YAPILACAKTIR.
|13.01.2022
|10:00
|16:00
|Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması
|FETHIYE İLÇEMIZ, AKARCA MAHALLESI, ÖĞRETMENLER CADDESI, CELAL BAYAR CADDESI, TARIK MARO CADDESI, 856.SOKAK, 842. SOKAK, 855.SOKAK, 856.SOKAK, 837.SOKAK,844.SOKAK,842.SOKAK ,837.SOKAK VE ÇEVRESI YATIRIM TESISLERININ DEVREYE ALINMASI ÇALIŞMALARI NEDENIYLE 09:00 ILE 15:00 SAATLERI ARASI ELEKTRIK KESINTISI YAPILACAKTIR.
|13.01.2022
|13:00
|17:00
|Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması
|EGE MAHALLESINE BAĞLI ALEMDAR CADDESININ BIR KISMI, PAPATYA SOKAK, ANAFARTALAR 2, 4, 6 SOKAK VE ÇEVRESINDE
|13.01.2022
|14:00
|18:00
|Arıza Onarım Ve Bakım Nedeniyle
|ULA İLÇESI GÖLCÜK, TURGUT, YAYLASÖĞÜT, ÇIÇEKLI, ARMUTÇUK MAHALLELERI TAMAMI VE BÖLGEDE BULUNAN ÖTM MÜŞTERILERINDE ATAKAN ENERJI BAKIM-AĞAÇ KESIM ÇALIŞMALARI NEDENIYLE ENERJI KESINTISI YAPILACAKTIR.
|13.01.2022
|14:00
|18:00
|Arıza Onarım Ve Bakım Nedeniyle
|MENTEŞE İLÇESI ÇAKMAK, YARAŞ MAHALLELERI TAMAMI VE BÖLGEDE BULUNAN ÖTM MÜŞTERILERINDE ATAKAN ENERJI BAKIM-AĞAÇ KESIM ÇALIŞMALARI NEDENIYLE ENERJI KESINTISI YAPILACAKTIR.