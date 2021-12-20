Denizli, Afyon ve Kütahya’da yarın okullar tatil mi, kar tatili var mı? 21 Aralık Denizli, Afyon ve Kütahya Valiliği açıklamaları

DENİZL VE AFYON’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Denizli’de bugün hava 7 derece parçalı ve çok bulutlu olacak. Denizli`nin Babadağ ilçesinde, kar nedeniyle eğitime 20 Aralık’ta ara verildi. Henüz 21 Aralık ile ilgili bir açıklama yapılmadı.



Afyonkarahisar’da okulların tatil olduğu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Kütahya, Uşak, Manisa ve Afyonkarahisar çevreleri ile İzmir'in iç kesimlerinin hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.