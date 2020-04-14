Değerli olduğunu çocuklara hissettirmek için 5 öneri

Her gün belirli bir süre sadece onunla vakit geçirin Çocuklar, onlarla gerçek anlamda ilgilenip ilgilenmediğinizi kolayca anlarlar. Bu yüzden ona ayıracağınız vakitte telefon ekranınızdan, mail kutunuzdan, mutfak tezgâhından bedeninizi ve zihninizi tam olarak uzaklaştırın. Her gün belirlediğiniz bir süre kadar, belki 15 dakika belki 1 saat sadece çocuğunuza zaman ayırın. Onun istediği bir etkinliği yapabilir, onun kurduğu bir oyuna dâhil olabilirsiniz. Onun sevdiği şeyleri sevmeyi deneyebilirsiniz. Eğer onun talep ettiği anda uygun değilseniz, ‘seninle yarım saat sonra vakit geçireceğim, önce şu işimi halletmeliyim.’ diyebilecek kadar dürüst olun ve sözünüzü tutun.