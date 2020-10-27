29 Ekim Cumhuriyet Bayramı anlamı ve önemi... Cumhuriyet’in ilanının kaçıncı yılı kutlanacak?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı anlamı ve önemi araştırılıyor. 29 EkimCumhuriyet Bayramı her yıl aynı tarihte Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. Yurt genelinde büyük bir coşkunun yaşandığı bu gün, 1925 yılında çıkarılan bir kanunla yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir. Peki bu yıl Cumhuriyet’in kaçıncı yılı kutlanacak? İşte merak edilenler...
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için coşku giderek artıyor. Milli bayramlar her yıl yurt genelinde kutlanıyor. Bu bayramlar arasında yer alan Cumhuriyet Bayramı’nı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'in onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, en büyük bayram olarak nitelendirmiştir. 29 Ekim 2020’de Cumhuriyet'in 97’nci yılı kutlanacak. İşte Cumhuriyet Bayramı anlamı ve önemi
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BU YIL CUMHURİYET’İN KAÇINCI YILI?
29 Ekim 2020’de Cumhuriyet'in ilanının 97'nci yılı kutlanacak.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN ANLAMI VE ÖNEMİ
Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır.
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Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.
1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.