Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararları bekleniyor… Kabine Toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı saat kaçta açıklama yapacak?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde çıkacak kararlar için bekleyiş devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek kabinede bu haftanın ana gündem konusu koronavirüsle mücadele ve yüz yüze eğitim olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı saat kaçta açıklama yapacak?
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, bu hafta 5 Eylül Pazartesi günü gerçekleşecek. Toplantı saat 15.00'te başlayacak. Kabineye başkanlık eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonucunda gündeme yönelik alınan kararlar ve yapılan değerlendirmeleri kamuoyu ile paylaşacak.
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KORONAVİRÜSLE MÜCADELE
Kabinenin ana gündeminde koronavirüsle mücadele de var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın son durum hakkında kabine üyelerini bilgilendirmesi ve yerli aşı çalışmalarındaki son durumu paylaşması bekleniyor.
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YÜZ YÜZE EĞİTİM GÖRÜŞÜLECEK
Toplantıda netleşmesi beklenen bir diğer konu da yüz yüze eğitim. Bilim Kurulu'nca yüz yüze eğitime başlanılması önerilen 2, 8 ve 12. sınıfların durumu konuşulacak. Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun yüz yüze eğitimle ilgili tavsiye kararını da sunacak.
Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar hazırlık ve 1'inci sınıflarla ilgili yüz yüze olan eğitimde ciddi herhangi bir sorun yaşamadık. Pazartesi günü kabine toplantısında da Bilim Kurulunun önerisi gündeme alınmış olunur. Bilim Kurulunun daha önce de düşündüğü hazırlık, 1 ve 2'nci sınıflar şeklindeydi. Muhtemelen 2'nci sınıflar 8 ve 12'ler için bununla ilgili Bilim Kurulunun önerisi var, bunu netleştirip sunmuş olacağız. Gelecek hafta daha net bir karar alma sürecine gelinirse zaten açıklanmış olur." demişti.
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ERMENİSTAN'IN SALDIRILARI
Kabine toplantısında Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında yaşananların daele alınması bekleniyor. Bölgedeki gelişmeler ve uluslararası hukuktan doğan hakların da Kabine Toplantısında görüşülmesi bekleniyor.