Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak? Gözler Kabine Toplantısı kararlarında

TAM KAPANMA DEVAM EDECEK Mİ? Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, tam kapatma kararının sonuçları ve uygulama sorunlarına ilişkin değerlendirmeler yapılıyor. Özellikle büyük şehirlerden taşra ve sayfiyelere yönelen çıkışların olumsuz sonuçları masaya yatırıldı. Lokal denetimlerin arttırılarak, site, apartman, köy içi hareketliliğin önlenmesi isteniyor. Amaç, bayram sonrasında 100 bindeki vaka sayısını 100’e indirmek. Halen 100 binde 400 vaka var.



Edinilen bilgiye göre, tam kapatma kararının ardından sonuçlar izlenmeye başladı. Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve ilgili birimler, 17 günlük sürecin ardından olasılıkları değerlendiriyor.



Bu haftadan itibaren daha hızlı düşüş beklendiği, ölüm ve ağır hasta sayılarının yüksekliğinin ise bir süre daha böyle seyredeceği belirtildi.



Test pozitifliğinde düşüş başladığı, şu anda testlerin pozitif çıkma oranının yüzde 13’e gerilediği öğrenildi. Bu rakamın iki haftanın sonunda yüzde 3-4’e düşmesinin beklendiği belirtildi. Hastane başvurularında yüzde 20 azalma görüldüğü, İstanbul’daki vaka sayısının da yüzde 40’tan yüzde 30’a gerilediği öne sürülüyor.