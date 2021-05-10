Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak? Gözler Kabine Toplantısı kararlarında
Kabine Toplantısı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı kritik açıklamalar takip edilecek. Tam kapanma süreci için belirlenen tarihin 17 Mayıs tarihinde sona erecek olması dolayısıyla yeni bir karar alınıp alınmayacağı merak edilirken, Kabine Toplantısı kapsamında alınacak olan kararlar gündemde yer alıyor. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
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Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek. Toplantının an gündemi 17 günlük tam kapanma sürecinin etkileri ve vaka sayılarındaki değişim olacak. Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar, basın toplantısı ile açıklanacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman konuşacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Kabine Toplantısı, daha önce yapılmış olan açıklamaya göre 2 haftada bir gerçekleşiyordu. En son 26 Nisan Pazartesi günü gerçekleşen Kabine Toplantısının, 15 gün sonrası olan 10-11 Mayıs tarihinde yapılması öngörülüyordu.
Tam kapanmanın 17 Mayıs'ta sona ermesinden dolayı toplantının bir hafta ertelemeli yapılması da ihtimaller arasında yer alıyor..
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN KONUŞACAK?
Bilim Kurulu'ndan gelecek olan önerileri Kabine Toplantısında değerlendirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu açıklamayı basın karşısında yapacak.
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TAM KAPANMA DEVAM EDECEK Mİ?
Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, tam kapatma kararının sonuçları ve uygulama sorunlarına ilişkin değerlendirmeler yapılıyor. Özellikle büyük şehirlerden taşra ve sayfiyelere yönelen çıkışların olumsuz sonuçları masaya yatırıldı. Lokal denetimlerin arttırılarak, site, apartman, köy içi hareketliliğin önlenmesi isteniyor. Amaç, bayram sonrasında 100 bindeki vaka sayısını 100’e indirmek. Halen 100 binde 400 vaka var.
Edinilen bilgiye göre, tam kapatma kararının ardından sonuçlar izlenmeye başladı. Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve ilgili birimler, 17 günlük sürecin ardından olasılıkları değerlendiriyor.
Bu haftadan itibaren daha hızlı düşüş beklendiği, ölüm ve ağır hasta sayılarının yüksekliğinin ise bir süre daha böyle seyredeceği belirtildi.
Test pozitifliğinde düşüş başladığı, şu anda testlerin pozitif çıkma oranının yüzde 13’e gerilediği öğrenildi. Bu rakamın iki haftanın sonunda yüzde 3-4’e düşmesinin beklendiği belirtildi. Hastane başvurularında yüzde 20 azalma görüldüğü, İstanbul’daki vaka sayısının da yüzde 40’tan yüzde 30’a gerilediği öne sürülüyor.
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Tam kapatmanın ardından, önce okullar ve sınavların açılması gerektiği, ikinci aşamada, tek dükkân olarak tanımlanan kuaför, avukatlık bürosu ve küçük esnaf mekânlarının açılabileceği ifade ediliyor.
Kafe ve restoranların üçüncü aşamada, masa sınırlaması ve dış mekân şartıyla açılmasının daha doğru olacağı belirtiliyor.
Uzmanlar, “Kimse, bayram dönüşünde her şeyin eskisi gibi olmasını beklemesin. Bu süreçte aşılamayı arttırıp vaka sayıları da istenen seviyeye gerilerse, ancak 17 gün önceki kısıtlamalara döneriz.
Hafta sonları yine sokak kasıtlaması olur. Akşamları da kısıtlama devam eder. Vaka sayısı konusunda 10 binlerin altını zorlamalıyız. İlk hedefimiz çocukların okula gitmesini sağlamak. Sınavları yapmak. Aktif vaka sayılarımız yüzde 20’den fazla azaldı. Kısıtlamalar bir süre devam daha devam edecek” dedi.