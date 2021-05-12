Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika tam kapanma açıklaması: Tam kapanma ne zaman bitecek, yasaklar uzayacak mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika tam kapanma açıklaması geldi. Tam kapanma için verilen sürenin dolmasına kısa bir süre kaldı. Bazı platformlarda yasakların uzatılabileceği iddiaları gündemde. Koronavirüs vakalarının artmasıyla alınan tam kapanma kararının detayları yayınlanan genelgeyle paylaşılmıştı. Peki, 17 günlük tam kapanma ne zaman bitecek, uzayacak mı? Bayramda yasaklar var mı? Yasaklar 19 Mayıs'a kadar uzatılacak mı? İşte tam kapanma tarihleri
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle bir video mesajı yayınladı. Yayınladığı videoda tam kapanma dönemi sonrası normalleşme sinyali verdi. Peki, tam kapanma uzayacak mı? Yasaklar ne zaman bitecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında koronavirüs salgınıyla ilgili, "Her ne kadar salgının yol açtığı sıkıntılar sebebiyle buruk bir bayram geçiriyor olsak da inşallah güzel günler bizi bekliyor. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda bu musibetten yıl bitmeden kurtulmayı umut ediyorduk. Ancak daha sonraki aylarda yeni dalgayla tüm dünyayı etkisi altına alan dalganın olumsuzluklarında kaçınılmaz olarak bizde etkilendik. Artan vaka, yoğun bakım ve vefat sayısında milletimize olan sorumluluğumuzun gereği olarak sınırlamalara gitmek mecburiyetinde kaldık. Ramazan ayını da büyük ölçüde sınırlamaların gölgesinde geçirdik. İnşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz" dedi.
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TAM KAPANMA UZAR MI?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma döneminin uzatılmasının gündemde olmadığını söyledi.
Bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları cevaplayan Oktay'ın açıklamalarının satır başları şöyle;
Tam kapanma uzatılacak mı?
Kabinede değerlendirilir, sonrasında nihai karar verilir. Kamu ile de paylaşılır bu. Şu anda böyle bir uzatma gündemimizde yok.
Sağlık Bakanlığımız günlük verileri sürekli paylaşıyor. Salgın dönemini tam kapanmaya girmeden yönetmeye çalıştık. Ekonomik ve sosyal boyutu olduğu için tüm çarkları yürütmeye çalıştık. Ramazandan önce pik yaşadık. Bir ilk yarı kapanma ile bazı tedbirler almıştık. Azaltmayı gerçekleştirebilirsek yaz sezonuna girersek çok daha avantajlı şekilde girelim diye tedbirlere başvurmuştuk. Tam kapanmanın gerekli olduğunu gösterdi veriler.
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BAYRAMDA TAM KAPANMA VAR MI?
15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek Ramazan Bayramı'nda da sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere diğer yasaklar da devam edecek. İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine bayram genelgesi gönderdi. Genelgeye göre, şehit aileleri, arife ile Ramazan Bayramı’nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.
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Devlet olmanın temel sorumluluğu şehit ailelerinin bu haklı taleplerine, salgınla mücadele tedbirlerini de göz önünde bulundurarak karşılık vermek ve onların gönül rahatlığıyla şehitleriyle buluşmalarını sağlamak olduğu ifade edilen genelgede, şu ifadelere yer verildi:''Şehit aileleri, Arife ile Ramazan Bayramı’nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.
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Bayram öncesinde valilik/kaymakamlıklar tarafından ilgili kurumlarla koordineli şekilde tüm şehit mezarlarının bakım/onarım çalışmaları ile temizlik işleri tamamlanacak.
Şehit aileleri kabristan ziyaretlerine kendi istek ve imkanları doğrultusunda belirtilen günlerde diledikleri zamanda gidebilecek.
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Vali ve kaymakamların koordinasyonunda il/ilçe emniyet müdürlükleri veya jandarma komutanlıkları tarafından illerinde/ilçelerinde bulunan şehit aileleri ile önceden irtibat sağlanacak ve gerekli durumlarda şehit ailelerinin kabristan ziyaretleri için ulaşım aracı ve refakatçi personel görevlendirmesi yapılacak.
Din görevlilerince şehitliklerde dua okunması için valilik/kaymakamlıklar tarafından il/ilçe müftülükleri ile gerekli koordinasyon sağlanacak.
Şehit ailelerinin, şehitlik ziyaretlerinin huzur içerisinde gerçekleştirilebilmesi için vali ve kaymakamlar ile kolluk birimlerince gerekli hassasiyet gösterilecek.''