Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine ziyaret
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diyarbakır anneleri korku duvarlarını yıktılar. Bu kahraman anneleri bugün bizzat ziyaret ederek haklı davalarında yanlarında olduğumuzu göstereceğiz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teşkilattan uzaklaşanlar olabilir. Bize düşen onları gerekirse ayaklarına gidip yeniden davamıza kazandırmaktır" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurmayları bu programın ardından evlat nöbetinde bulunan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.