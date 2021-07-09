MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine ziyaret
GeriGündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine ziyaret
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 09 Temmuz 2021 - 16:51 | 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine ziyaret

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diyarbakır anneleri korku duvarlarını yıktılar. Bu kahraman anneleri bugün bizzat ziyaret ederek haklı davalarında yanlarında olduğumuzu göstereceğiz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teşkilattan uzaklaşanlar olabilir. Bize düşen onları gerekirse ayaklarına gidip yeniden davamıza kazandırmaktır" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurmayları bu programın ardından evlat nöbetinde bulunan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi