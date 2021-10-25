Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklana yapacak? Kabine Toplantısı başladı! Gözler Bakanlar Kurulu kararlarında!
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar ile belli olacak. Koronavirüs salgınında son durumun da ele alınmasının beklendiği toplantıda Bakanlar Kurulu'nda görüşler istişare edilecek. Bu haftadaki toplantıda iç ve dış gündeme ilişkin başlıklar ele alınacak. Gözler şimdi Ankara'dan gelecek kararlarda. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte, Kabine Toplantısı ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Kabine Toplantısı’nın ne zaman yapılacağı ile ilgili açıklama yapıldı. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak. Toplantıda gündemdeki konular ele alınacak. Koronavirüs önlemlerinin konuşulmasının yanı sıra terörle mücadele de Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gündeminde olacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.35'te başlayan toplantı bittiği zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçecek.
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak. Toplantıda iç ve dış gündeme ilişkin başlıklar ele alınacak. Koronavirüs ve terörle mücadeledeki son durum ile bölgesel gelişmeler de değerlendirilecek.
Bu ayın sonunda İtalya'nın Başkenti Roma, G20 Liderler Zirvesine ev sahipliği yapacak. Liderler Zirvesi öncesi son hazırlıklar Kabine toplantısında görüşülecek.
Ele alınması beklenen konular üzerinde kapsamlı değerlendirmeler yapılacak.
Terörle mücadele de Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gündeminde olacak. Terör örgütleri PKK/PYD, FETÖ ve DEAŞ ile mücadelede gelinen son nokta değerlendirilecek.
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Koronavirüsle mücadele gündemdeki bir diğer başlık olacak. Artan vaka sayıları ve aşılamadaki son durum konuşulacak.
Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçerek, Kabinede alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.
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SON TOPLANTI 11 EKİM'DE YAPILDI
Yapılan son toplantı 11 Ekim’de gerçekleştirilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 19.00 dolaylarında Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile ilgili açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, ‘3 Aralık Dünya Engelliler gününde 750 engelli öğretmenimizin atamasının yapılacağını duyurmak isterim.’ dedi ve müjdeyi verdi. Ayrıca, ‘Dünyada enerji başta olmak üzere emtia ve gıda fiyatlarında fahiş artışların yaşandığı bir dönemde çoğu ülke pahalılık yanında ciddi bir mal ve ürün kıtlığıyla karşı karşıyadır. Türkiye ise vaktinde aldığı tedbirler ve güçlü altyapısı sayesinde bu sıkıntılara ya tamamen uzaktır, ya da çok sınırlı bir şekilde maruz kalmaktadır. Fiyatlaması küresel düzeyde yapılan ürünlerdeki fahiş artışları içeriye sınırlı bir düzeyde yansıtarak vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Buna rağmen fiyat artışlarından dolayı sıkıntıya düşen çalışanlarımızı ve üreticilerimizi korumak için de her türlü tedbiri alıyoruz. Kamu işçi ve memur sözleşmelerinde yaptığımız yüksek artışlar bu anlayışın bir yansımasıdır. Artık daha çok üreten, daha çok ihraç eden, daha çok kazanan özel sektörümüzün de kendi çalışanlarını aynı şekilde koruyacak, kollayacak bir anlayışı ortaya koyacağına inanıyorum.’ açıklamasını yaptı.