Cuma namazı saatleri: 16 Nisan cuma namazı saat kaçta? Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakitleri
Cuma namazı saatleri, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde cuma namazı hazırlıklarına yön verenlerin gündemine geldi. Mübarek Ramazan-ı Şerif'in ilk cuma gününde namaz ibadetlerini idrak edecek olan milyonlarca Müslüman, 16 Nisan cuma namazı saatlerine göre saf tutacak. Abdestlerini alarak camilerin yolunu tutacak olanlar, cuma namazı saat kaçta? sorusunun yanıtını Diyanet'in 16 Nisan cuma namazı saatleri takvimi üzerinden alacak. Tüm illerde cuma namazı saatleri bir kaç dakika değişecek. Gözler şimdi il il cuma namazı vakitlerinde. İşte, Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 16 Nisan 2021 cuma namazı saati hakkında merak edilenler.
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16 Nisan cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Ramazan ayına girmenin mutluluğunu yaşayan Müslümanlar, mübarek ayda ilk cuma namazında saf tutacak. Müslümanların haftalık bayramı olan cuma günü cuma namazının farzı iki rekat olarak kılınacak. Yüce Allah'ın “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun...." diye buyurduğu bu mübarek günde cuma namazı saatleri için Diyanet bilgileri baz alınacak. Diyanet takvimine göre 16 Nisan'da cuma namazı İstanbul'da 13:09'da, Ankara'da 12:53'te, İzmir'de 13:16'da okunacak ezan sonrası kılınacak.
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CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı, "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden il il namaz saatlerini yayınlıyor. Diyanet bilgisine göre namaz saatleri ilden ile değişecek. 16 Nisan'da cuma namazı Diyanet'in bilgilerine göre şöyle olacak;
İSTANBUL: 13:09
ANKARA: 12:53
İZMİR: 13:16
BURSA: 13:09
Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.
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CUMA NAMAZI EN AZ KAÇ KİŞİ İLE KILINIR?
Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.
Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed’e göre, imamın dışında en az üç, Ebû Yusuf’a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 58).
Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevî, el-Mecmû’, IV, 487; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-203). Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşî, Şerhu Muhtasar, II, 76-77).
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Hz. Peygamberin (s.a.s.) Medine’ye hicretinden önce Nakîu’l-Hadamat’ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu’s-Salât, 78). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) emri ile Mus’ab b. Umeyr Medine’de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).Resûlullah (s.a.s.), cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Cumua, 38). Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.), bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).
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Görüldüğü üzere Hz. Peygamberden (s.a.s.) gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.