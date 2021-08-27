Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Adım adım cuma namazının kılınışı

Cuma namazının nasıl kılındığı ve kaç rekat olduğu araştırılıyor. Toplanma, bir araya gelme anlamına gelen cuma günü yapılan kılınan bu namaz cemaat ile beraber gerçekleştiriliyor. Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabit olan Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır.



CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgi şu şekilde



Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).



İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285)