Cuma namazı saati: Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 24 Aralık İstanbul Ankara İzmir cuma namazı saatleri
Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il için araştırılıyor. 24 Aralık cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri takvimi ile paylaşıldı. Cemaat ile beraber kılınacak olan cuma namazı tüm illerde saat olarak farklılık gösterecek. Namaz saatini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'cuma namazı saat kaçta?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak?
24 Aralık 2021 cuma namazı için saat araştırmaları başladı. Büyük önem verilen cuma namazını, vaktini kaçırmadan kılmak isteyen vatandaşlar, her hafta birkaç dakika farklılık gösteren cuma namazı saatinin, kaçta olduğunu öğrenmek istiyor. Diyanet'in açıkladığı bilgilere göre; bu hafta cuma namazı İstanbul'da 13:09'da, Ankara'da 12:53'de, İzmir'de 13:16'da, Bursa'da 13:08'de, Adana'da ise 12:43'de kılınacak. İşte detaylar
İL İL 24 ARALIK CUMA NAMAZI SAATLERİ
Cuma namazı saatleri, her hafta olduğu gibi bugün de en çok araştırılan konular arasında ilk sıralarda yer alıyor.
Diyanet'in açıkladığı bilgilere göre; bu hafta cuma namazı İstanbul'da 13:09'da, Ankara'da 12:53'de, İzmir'de 13:16'da, Bursa'da 13:08'de, Adana'da ise 12:43'de kılınacak.
Diyanet'in açıkladığı bilgilere göre; bu hafta cuma namazı İstanbul'da 13:09'da, Ankara'da 12:53'de, İzmir'de 13:16'da, Bursa'da 13:08'de, Adana'da ise 12:43'de kılınacak.
Diğer illere ait namaz vakitlerini aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.
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CUMA NAMAZININ DİNİ HÜKMÜ
Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.