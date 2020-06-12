Cuma namazı kılınacak camiler hangileri? İstanbul, Ankara, İzmir, Adana... 12 Haziran cuma namazı kılınacak camiler listesi
Cuma namazı kılınacak camiler için araştırmalar erken saatlerden itibaren başladı. Corona virüs tedbirleri kapsamında camilerde ibadete ara verilmiş, normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte namaz ibadetlerinin belirlenen camilerde gerçekleştirilmesine karar verilmişti. 29 Mayıs tarihinden itibaren öğle, ikindi ve cuma namazları camilerde kılınıyor. Peki bu hafta cuma namazı hangi camilerde kılınacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Adana... Tüm illerde cuma namazının kılınacağı illerin listesi...
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Corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta ibadete kapatılan 81 ildeki camiler kademeli olarak açılmaya başlandı. Cuma Namazı kalınacak camii, mescit ve diğer açık alanlar belirlendi İstanbul Valiliği başta Süleymaniye, Sultanahmet, Yeni (Eminönü), Ortaköy ve Çamlıca olmak üzere cuma namazı kılınacak camilerin listesini açıkladı.
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Cuma namazı kılınacak camiler il müftülükleri tarafından açıklandı. Geçtiğimiz hafta hava şartları nedeniyle cuma namazı kılınacak bazı yerler iptal edilmişti. Bazı illerin il müftülükleri cuma namazı kılınacak cami listesini güncellediğini duyurdu.TÜM İLLERDE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
Cuma namazı kılınacak camilere, Diyanet İşleri Başkanlığının resmi sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.
TÜM İLLERDE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
Cuma namazı kılınacak camilere, alfabetik sıraya göre düzenlenen illere tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Cemaatle birlikte öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacaktır. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacaktır.
Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde, Cuma namazları ise cami dışında kılınabilecektir.
Cemaatle ibadete açılan cami ve mescitlerin bütün bölümlerinin her gün temizlenmesine ve el temasının yoğun olduğu yerlerin dezenfektan maddelerle silinmesine özen gösterilecektir.
Havalandırma kapı ve pencerelerle sağlanacak, klima ve havalandırma sistemleri çalıştırılmayacaktır.
Abdesthane, şadırvan ve tuvaletler kapalı tutulacak, cemaatle veya bireysel namaz kılacak herkesin tıbbi/bez maske takması zorunlu olacaktır.
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Tespih, rahle, ayakkabı çekeceği vb. malzemeler bulaş riskini artırmaması için bulundurulmayacak, Koronavirüs ile ilgili mücadele kapsamında alınacak tedbirleri içeren uyarıcı afişler cami ve mescitlere asılacaktır.
Kişilerin seccadelerini yanlarında getirmeleri ve ibadet alanına girecek herkesin ellerini dezenfekte etmeleri sağlanacaktır.
Cami yerleşkesi içerisinde bulunan türbelerin iç mekânları ziyarete açılmayacak; mevlit, toplu yemek vb. etkinlikler ile cami çıkışlarında ikram yapılmasına ve çeşitli ürünlerin satışına izin verilmeyecektir.
Namaz kılacaklar arasında sosyal mesafenin sağlanması için ibadet edilecek mekânlarda her yönden birer metre mesafe olacak şekilde zeminde işaretleme yapılacaktır.
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Namaz kılınacak alanların azami kapasiteleri, herkes tarafından görülebilecek bir şekilde uygun yerlere asılacak ve kişi sayısı yeterli noktaya ulaştığında cemaate uygun bir şekilde duyurulacaktır.
Cuma namazı, yeterli bahçesi/avlusu/açık alanı bulunan camilerde, şartların yeterli olmadığı yerleşim yerlerinde ise uygun görülen açık alanlarda, alınacak tedbirler çerçevesinde kılınabilecektir.
Camilerin kapalı alanları Cuma vaktinde kapalı tutulacaktır.
Cuma namazlarında vaaz yapılmayacak, Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilecek hutbeler hiçbir ilave ve çıkartma yapılmaksızın okunacak, namazların mümkün olduğunca kısa sürede kılınmasına çalışılacaktır.
Cuma namazlarında, her cami ve açık alan için en az beş kişiden müteşekkil Cuma Heyeti oluşturulacaktır.