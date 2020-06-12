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Hürriyet
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Haber Giriş: 12 Haziran 2020 - 10:24,

Cuma namazı kılınacak camiler hangileri? İstanbul, Ankara, İzmir, Adana... 12 Haziran cuma namazı kılınacak camiler listesi

Cuma namazı kılınacak camiler için araştırmalar erken saatlerden itibaren başladı. Corona virüs tedbirleri kapsamında camilerde ibadete ara verilmiş, normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte namaz ibadetlerinin belirlenen camilerde gerçekleştirilmesine karar verilmişti. 29 Mayıs tarihinden itibaren öğle, ikindi ve cuma namazları camilerde kılınıyor. Peki bu hafta cuma namazı hangi camilerde kılınacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Adana... Tüm illerde cuma namazının kılınacağı illerin listesi...

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Corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta ibadete kapatılan 81 ildeki camiler kademeli olarak açılmaya başlandı. Cuma Namazı kalınacak camii, mescit ve diğer açık alanlar belirlendi İstanbul Valiliği başta Süleymaniye, Sultanahmet, Yeni (Eminönü), Ortaköy ve Çamlıca olmak üzere cuma namazı kılınacak camilerin listesini açıkladı.

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Cuma namazı kılınacak camiler il müftülükleri tarafından açıklandı. Geçtiğimiz hafta hava şartları nedeniyle cuma namazı kılınacak bazı yerler iptal edilmişti. Bazı illerin il müftülükleri cuma namazı kılınacak cami listesini güncellediğini duyurdu.TÜM İLLERDE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

Cuma namazı kılınacak camilere, Diyanet İşleri Başkanlığının resmi sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

TÜM İLLERDE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

Cuma namazı kılınacak camilere, alfabetik sıraya göre düzenlenen illere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

ADANA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

ADIYAMAN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

AFYON CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

AĞRI CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

AKSARAY CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

AMASYA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

ANKARA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

ANTALYA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

ARDAHAN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

ARTVİN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

AYDIN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

BALIKESİR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

BARTIN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

BATMAN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

BAYBURT CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

BİLECİK CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

BİNGÖL CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

BİTLİS CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

BOLU CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

BURDUR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

BURSA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

ÇANAKKALE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

ÇANKIRI CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

ÇORUM CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

DENİZLİ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

DİYARBAKIR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

DÜZCE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

EDİRNE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

ELAZIĞ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

ERZİNCAN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

ERZURUM CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

ESKİŞEHİR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

GAZİANTEP CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

GİRESUN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

GÜMÜŞHANE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

HAKKARİ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

HATAY CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

IĞDIR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

ISPARTA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

İSTANBUL CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

İZMİR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

KAHRAMANMARAŞ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

KARABÜK CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

KARAMAN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

KARS CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

KASTAMONU CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

KAYSERİ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

KIRIKKALE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

KIRKLARELİ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

KIRŞEHİR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

KİLİS CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

KOCAELİ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

KONYA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

KÜTAHYA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

MALATYA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

MANİSA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

MARDİN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

MERSİN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

MUĞLA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

MUŞ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

NEVŞEHİR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

NİĞDE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

ORDU CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

OSMANİYE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

RİZE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

SAKARYA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

SAMSUN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

SİİRT CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

SİNOP CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

SİVAS CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

ŞANLIURFA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

ŞIRNAK CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

TEKİRDAĞ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

TOKAT CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

TRABZON CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

TUNCELİ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

UŞAK CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

VAN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

YALOVA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

  YOZGAT CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

  ZONGULDAK CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

3CAMİ KURALLARI AÇIKLANDI
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CAMİ KURALLARI AÇIKLANDI

Cemaatle birlikte öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacaktır. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacaktır.

Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde, Cuma namazları ise cami dışında kılınabilecektir.

Cemaatle ibadete açılan cami ve mescitlerin bütün bölümlerinin her gün temizlenmesine ve el temasının yoğun olduğu yerlerin dezenfektan maddelerle silinmesine özen gösterilecektir.

Havalandırma kapı ve pencerelerle sağlanacak, klima ve havalandırma sistemleri çalıştırılmayacaktır.

Abdesthane, şadırvan ve tuvaletler kapalı tutulacak, cemaatle veya bireysel namaz kılacak herkesin tıbbi/bez maske takması zorunlu olacaktır.

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Tespih, rahle, ayakkabı çekeceği vb. malzemeler bulaş riskini artırmaması için bulundurulmayacak, Koronavirüs ile ilgili mücadele kapsamında alınacak tedbirleri içeren uyarıcı afişler cami ve mescitlere asılacaktır.

Kişilerin seccadelerini yanlarında getirmeleri ve ibadet alanına girecek herkesin ellerini dezenfekte etmeleri sağlanacaktır.

Cami yerleşkesi içerisinde bulunan türbelerin iç mekânları ziyarete açılmayacak; mevlit, toplu yemek vb. etkinlikler ile cami çıkışlarında ikram yapılmasına ve çeşitli ürünlerin satışına izin verilmeyecektir.

Namaz kılacaklar arasında sosyal mesafenin sağlanması için ibadet edilecek mekânlarda her yönden birer metre mesafe olacak şekilde zeminde işaretleme yapılacaktır.

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Namaz kılınacak alanların azami kapasiteleri, herkes tarafından görülebilecek bir şekilde uygun yerlere asılacak ve kişi sayısı yeterli noktaya ulaştığında cemaate uygun bir şekilde duyurulacaktır.

Cuma namazı, yeterli bahçesi/avlusu/açık alanı bulunan camilerde, şartların yeterli olmadığı yerleşim yerlerinde ise uygun görülen açık alanlarda, alınacak tedbirler çerçevesinde kılınabilecektir.

Camilerin kapalı alanları Cuma vaktinde kapalı tutulacaktır.

Cuma namazlarında vaaz yapılmayacak, Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilecek hutbeler hiçbir ilave ve çıkartma yapılmaksızın okunacak, namazların mümkün olduğunca kısa sürede kılınmasına çalışılacaktır.

Cuma namazlarında, her cami ve açık alan için en az beş kişiden müteşekkil Cuma Heyeti oluşturulacaktır.

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