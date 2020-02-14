Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? 14 Şubat il il cuma namazı saatleri
Cuma namazı saatine yönelik araştırmalar günün ilk saatlerinden itibaren başladı. Her il için farklılık gösteren cuma namazı saatlerini ikamet ettikleri şehirler için araştıran vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı saat bilgisini sorguluyor. Peki, Peki, cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? 14 Şubat il il cuma namazı saatleri...
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Bugün 2020 Şubat ayının ikinci cuma namazı kılınacak, binlerce inanan ezan okunuş saatinden dakikalar önce camileri dolduracak. Yurt genelinde olduğu gibi İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük illerde ikamet eden vatandaşlar da saatler öncesinden araştırıyor. İşte, 14 Şubat 2020 cuma namazı vakitleri...
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Her hafta saatleri değişen cuma namazı bu hafta Ankara'da 13:08'de kılınacak. İstanbul'da cuma namazı saati ise 13:23 olacak. Cuma saati İzmir'de 13:31, Adana'da 12:58, Bursa'da ise 13:23'de eda edilecek.
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Diğer illerin cuma namazı saatleri bilgisini aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.
Cuma Namazı Cuma günü önce dört rek’at sünnet kılınır. Bu, Cumanın ilk sünnetidir. Sonra hatip hutbe okur ki, bu, Cumanın sahih olmasının şartlarındandır ve farzdır. Hutbeden sonra cemaat imama uyarak iki rek’at Cumanın farzını kılar. Bundan sonra dört rek’at sünnet kılınır. Bu da Cumanın son sünnetidir. Daha sonra Zuhr-ı âhir adıyla bazı yerlerde dört rek’at, son olarak da vaktin sünneti diye iki rek’at daha kılınır.
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HUTBEDE TÜRKÇE DUA EDİLEBİLİR Mİ?
Duanın belli bir dilde yapılması şart değildir. Çünkü dua kulun Yüce Allah’a yönelmesi, O’na yalvarması ve O’ndan istemesidir. Dolayısıyla kişinin ne istediğini bilecek şekilde kendi diliyle dua etmesinde hiçbir sakınca yoktur. Ancak Kur’an-ı Kerim’de yer alan veya Hz. Peygamberden (s.a.s.) gelen duaların mümkün olduğunca kendi aslî şekilleriyle yapılması daha uygundur. Bu itibarla hutbe dualarının da aslî biçimleriyle yapılmasına gayret edilmelidir. Bununla birlikte ikinci hutbenin sonunda, cemaatin anlayabileceği bir dilde dua yapılmasının önünde de bir engel bulunmamaktadır.