Cuma hutbesi yayımlandı – 3 Şubat Cuma hutbesinin konusu

Aziz Müslümanlar!



Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur:



“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun.” Evet, doğruluk önemlidir. Ancak bundan da önemlisi doğru kimselerle beraber olmaktır. Zira Resûl-i Ekrem (s.a.s)’in dikkatlerimizi çektiği şu sözü çok önemlidir: “Kişi dostunun dini üzerinedir.”



Öyleyse geliniz, hem sosyal hayatta hem de sanal âlemde arkadaşlarımızı doğru kimselerden seçelim. Kalbimizi doğruluğun merkezi kılalım. Özümüz ve sözümüz doğru, davranış ve tavırlarımız tutarlı olsun. Unutmayalım ki sözü doğru olanın işi doğru olur. İşi doğru olanın kalbi doğru olur. Kalbi doğru olanın dini doğru olur. Dini doğru olanın varacağı yer ise ancak cennettir.



Hutbemi Hucurât suresinin 6. ayetinin mealiyle bitiriyorum: “Ey iman edenler! Eğer bir fâsık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz.”