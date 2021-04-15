Covid aşı randevusu nasıl alınır? E-nabız aşı randevusu alma ekranı

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretmenlerin aşılanmasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:



“Öğretmenlerimiz okul çalışanlarımız için öncelikli COVID-19 aşı uygulaması devam ediyor. İlkokul ve okul öncesi kurumlarımızda bulunan öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız, okul yöneticilerimiz ve okul çalışanlarımız sistem tanımlamaları ile birlikte aşı için randevu alabilirler. Şu ana kadar 425.430 çalışma arkadaşımız aşı randevusuna dahil edildi. Sağlık Bakanlığı tedarik süreci ile bağlantılı olarak tüm öğretmenlerimiz psikolojik danışmanlarımız, okul yöneticilerimiz ve okul çalışanlarımız için planlama yapılıyor. Aşı planlaması doğrultusunda @e abız sistemi ve @MHRS_182'den durumunuzu takip edip randevunuz oluşturabilirsiniz.”