Covid aşı randevusu nasıl alınır? E-nabız aşı randevusu alma ekranı
Covid aşı randevusu almak isteyenler işlemlerini online olarak veya telefon ile yapabiliyorlar Kovid-19'a karşı toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için sürdürülen aşılama programı tüm hızıyla uygulanmaya devam ediliyor. Peki, covid aşı randevusu nasıl alınır? İşte e-nabız aşı randevusu alma ekranı
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Aşı randevusu alma işlemleri yoğun ilgi görüyor. Covid-19 aşısı olacak olan öncelikli gruptaki vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada 425 bini aşkın öğretmene aşı randevusunun verildiğini duyurdu. İşte aşı randevusu alma ekranı
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AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Öncelikli grupta olan vatandaşlar "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabiz mobil uygulamaları üzerinden randevularını oluşturabiliyor.
Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.
Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.
Kovid-19 aşısı olacak vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.
Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.
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BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretmenlerin aşılanmasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Öğretmenlerimiz okul çalışanlarımız için öncelikli COVID-19 aşı uygulaması devam ediyor. İlkokul ve okul öncesi kurumlarımızda bulunan öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız, okul yöneticilerimiz ve okul çalışanlarımız sistem tanımlamaları ile birlikte aşı için randevu alabilirler. Şu ana kadar 425.430 çalışma arkadaşımız aşı randevusuna dahil edildi. Sağlık Bakanlığı tedarik süreci ile bağlantılı olarak tüm öğretmenlerimiz psikolojik danışmanlarımız, okul yöneticilerimiz ve okul çalışanlarımız için planlama yapılıyor. Aşı planlaması doğrultusunda @e abız sistemi ve @MHRS_182'den durumunuzu takip edip randevunuz oluşturabilirsiniz.”