Covid-19 test sonucu ne zaman, kaç günde çıkar? Test ne zaman yaptırılmalı? E Nabız Koronavirüs (corona virüs) test sonucu sorgulama ekranı

Korona Virüs Testi Ne Zaman Yaptırılmalı? Korona Virüs Belirtileri Nelerdir?



· Yüksek ateş

· Kuru şekilde öksürme

· Halsizlik korona virüsün bilinen en yaygın belirtilerdir.

Korona virüsün her hastalıkta olduğu gibi bazı hastalarda görülen fakat bazılarında da görülmeyen belirtileri de vardır. Bu belirtilerden bazıları:

· Tat ve koku duyularında kayıp,

· Burunda tıkanıklık,

· Kırmızı gözler olarak bilinen konjonktivit

· Boğazda ağrı hissetme,

· Baş ağrısı görülmesi,

· Kas veya eklemlerde ağrıların görülmesi,

· Farklı tiplerde olabilecek cilt döküntüleri,

· Midede bulantı ya da kusma olması durumu,

· İshal görülmesi,

· Üşüme hissiyatı veya baş dönmesi olarak sayılabilir.

· Nefeste zorlanma olması,

· İştahta kayıp yaşanması,

· Bilinçte bulanıklık oluşması veya konfüzyon durumu,

· Göğüste kalıcı bir şekilde ağrı veya basınç hissedilmesi,

· Yüksek derecede ateş (38 ° C'nin üzerinde) belirtileri ise şiddetli belirtiler arasında gösterilir.





Öncelikle yukarıda açıklanan belirtileri bulunan kişiler mutlaka test yaptırmalıdır. Yakın zamanda enfekte olmuş kişiyle yakın temasta bulunan kişiler kendilerini 2 hafta izolasyona almalıdır.



Test sayısının sınırlı olduğu durumlarda ise öncelik sağlık çalışanları gibi enfekte olma riski yüksek olan kişilerdedir. Sonrasında ise sırada ağır hastalık riski bulunan kişiler özellikle de yaşlılar vardır.