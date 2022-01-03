Covid 19 test sonucu ne zaman çıkar? İşte PCR test sonuçları hakkında bilgiler
Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 362 bin 836 testte 33 bin 520 vaka tespit edildi. 129 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 161 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Vaka sayıları git gide artarken, şüphesi olan vatandaşlar da test yaptırmaya devam ediyor. Peki, Covid 19 test sonucu ne zaman çıkar?
Koronavirüs hasta sayılarında son dönemde yaşanan hızlı artışın ardından, covid testi yaptıranların sayısı da artıyor. Vatandaşlar test sonuçlarını nasıl öğreneceğini araştırıyor. İşte, Covid 19 test sonucu hakkında bilgiler...
Burundan sürüntü alınarak labaratuvarda değerlendirilen Korona testi, yoğunluk durumuna göre değişkenlik gösterebilmektedir. Covid-19 olarak bilinen Korona testi, e-Nabız internet sitesine bağlı olduğu için oradan otomatik olarak kontrol edilebiliyor. Aynı zamanda bu sistem, Hayat Eve Sığar (HES) ile de bağlı olduğu için sistem test sonucunu otomatik olarak oraya da yansıtıyor.
KORONA VİRÜS TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR?
Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan Koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.
Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor.
Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına e Nabız uygulamasından ulaşabilir" ifadesine yer verildi.
Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor.
Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına e Nabız uygulamasından ulaşabilir" ifadesine yer verildi.
SONUÇLAR NASIL SORGULANIR?
PCR ( Covid 19 ) test sonucunuzu almak için artık sağlık tesislerine gitmek zorunda değilsiniz. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilirsiniz.
Resimlerde de tarif edildiği üzere yapmanız gereken ;
1- Google Arama Motoruna E Nabız yazıp aratmak.
2- Açılan Sayfada En başta yer alan E- Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamak.
3 - Açılan E Nabız Sisteminde Covit 19 Test Sonuçlarını tıklamak.
4- Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşmak.
Resimlerde de tarif edildiği üzere yapmanız gereken ;
1- Google Arama Motoruna E Nabız yazıp aratmak.
2- Açılan Sayfada En başta yer alan E- Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamak.
3 - Açılan E Nabız Sisteminde Covit 19 Test Sonuçlarını tıklamak.
4- Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşmak.