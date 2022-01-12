Coronavac aşısı nedir, hangi ülkenin? Coronavac aşısı hakkında bilgiler
Coronavac aşısı merak edilen konulardan biri oldu. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal ve Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver, TURKOVAC aşısının Faz-3 çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Tanrıöver, 'Coronovac ile Turkovac'ın yan etkileri aynı. Turkovac en az Coronavac kadar güvenli ve etkin bir aşıdır.' dedi. Peki, Coronavac aşısı nedir, hangi ülkenin aşısıdır?
Coronavac aşısı etkileri ile ilgili bilgiler araştırılıyor. CoronaVac aşısı Sinovac firması tarafından üretilmektedir. CoronaVac aşısının içeriğinde aktif bileşen olarak SARS-CoV-2 antijeni yani etkisiz hale getirilmiş COVID-19 virüsleri yer almaktadır.
CORONAVAC AŞISI NEDİR?
Çin ilaç şirketi Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının içeriğinde; SARS-CoV-2 antijeni (600SU), adjuvan olarak alüminyum hidroksit (0,45 mg/ml), izotonik ajan olarak sodyum klorür (9,0 mg/ml), tampon ajanları olarak disodyum hidrojen fosfat (1,16 mg/ml) ve monosodyum hidrojen fosfat (0,2 mg/ml), pH ayarlayıcı olarak sodyum hidroksit ve enjeksiyonluk su bulunmaktadır.
CoronaVac aşısının içeriğinde aktif bileşen olarak SARS-CoV-2 antijeni yani etkisiz hale getirilmiş COVID-19 virüsleri yer almaktadır. Hastalık yapma yeteneğini kaybetmiş bu virüsler, vücuda verildiğinde bir enfeksiyon riski oluşturmaz fakat antikor üretilmesine ve bağışıklık kazanılmasına yardımcı olur.
CoronaVac aşısının içeriğinde yardımcı madde olarak alüminyum hidroksit bulunmakta ve bu madde aşının içeriğinde bulunan zayıflatılmış virüslere karşı vücudun verdiği yanıtın artmasına yardımcı olmaktadır.
CoronaVac aşısının içeriğinde aktif bileşen olarak SARS-CoV-2 antijeni yani etkisiz hale getirilmiş COVID-19 virüsleri yer almaktadır. Hastalık yapma yeteneğini kaybetmiş bu virüsler, vücuda verildiğinde bir enfeksiyon riski oluşturmaz fakat antikor üretilmesine ve bağışıklık kazanılmasına yardımcı olur.
CoronaVac aşısının içeriğinde yardımcı madde olarak alüminyum hidroksit bulunmakta ve bu madde aşının içeriğinde bulunan zayıflatılmış virüslere karşı vücudun verdiği yanıtın artmasına yardımcı olmaktadır.
Aşının içeriğinde bulunan sodyum klorür olarak adlandırılan tuz, aşı yoğunluğunun vücut sıvılarına uygun bir şekilde ayarlanmasına yardımcı olurken sodyum hidroksit ise aşı içeriğinin uzun süre saklanabilmesi için gerekli asit-baz dengesinin ayarlanmasını sağlamaktadır.
Monosodyum ve disodyum hidrojen sülfat ise aşının antijenik özelliğini kaybetmemesi için kullanılan maddelerdir.
Tüm bu içerikleri bir arada tutmak için su kullanılmaktadır.
Monosodyum ve disodyum hidrojen sülfat ise aşının antijenik özelliğini kaybetmemesi için kullanılan maddelerdir.
Tüm bu içerikleri bir arada tutmak için su kullanılmaktadır.