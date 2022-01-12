Coronavac aşısı nedir, hangi ülkenin? Coronavac aşısı hakkında bilgiler

CORONAVAC AŞISI NEDİR?

Çin ilaç şirketi Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının içeriğinde; SARS-CoV-2 antijeni (600SU), adjuvan olarak alüminyum hidroksit (0,45 mg/ml), izotonik ajan olarak sodyum klorür (9,0 mg/ml), tampon ajanları olarak disodyum hidrojen fosfat (1,16 mg/ml) ve monosodyum hidrojen fosfat (0,2 mg/ml), pH ayarlayıcı olarak sodyum hidroksit ve enjeksiyonluk su bulunmaktadır.



CoronaVac aşısının içeriğinde aktif bileşen olarak SARS-CoV-2 antijeni yani etkisiz hale getirilmiş COVID-19 virüsleri yer almaktadır. Hastalık yapma yeteneğini kaybetmiş bu virüsler, vücuda verildiğinde bir enfeksiyon riski oluşturmaz fakat antikor üretilmesine ve bağışıklık kazanılmasına yardımcı olur.



CoronaVac aşısının içeriğinde yardımcı madde olarak alüminyum hidroksit bulunmakta ve bu madde aşının içeriğinde bulunan zayıflatılmış virüslere karşı vücudun verdiği yanıtın artmasına yardımcı olmaktadır.



